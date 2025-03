Aviso del Banco de España si te piden el DNI al pagar con tarjeta: esto es lo que debes saber

La entidad aclara que no existe obligación legal de presentarlo, aunque cada comercio puede tener sus propias políticas internas.

El uso de tarjetas bancarias se ha disparado en los últimos años, hasta el punto de convertirse en la forma de pago predilecta para muchos consumidores. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando un establecimiento solicita el Documento Nacional de Identidad (DNI) a la hora de pagar con tarjeta? El Banco de España recuerda que, aunque no existe ninguna ley que obligue a mostrarlo, los comercios pueden tener sus propios protocolos de seguridad.

Por lo tanto, si te piden el DNI, no siempre estarás obligado a entregarlo. Ahora bien, ¿cómo proceder si la tienda insiste en su solicitud? ¿Qué derechos asisten al consumidor? A continuación, se explica de forma detallada cuál es la postura oficial al respecto y qué pasos conviene seguir para evitar problemas.

Por qué hay establecimientos que podrían requerir el DNI al pagar con tarjeta

En ocasiones, los comercios piden el DNI para prevenir fraudes o transacciones irregulares, como indica en la web del Banco de España. Este método de verificación se popularizó cuando las tarjetas aún no contaban con la seguridad que tienen hoy en día, como chips con tecnología EMV o autenticaciones de dos factores. Aunque estas mejoras han reducido los riesgos, algunos establecimientos mantienen la costumbre de solicitar el DNI, sobre todo ante compras de mayor importe.

No obstante, la normativa no obliga a los clientes a mostrar el documento. Eso quiere decir que, si un establecimiento insiste en verificar tu identidad de manera presencial, se ampara en sus propias políticas internas, no en una disposición legal específica.

La respuesta recomendada por el Banco de España si te piden la identificación

El Banco de España ha sido claro: el cliente puede negarse a mostrar el DNI, ya que no existe una regulación que lo exija expresamente. ¿Te interesa saber más? Si el comercio no permite finalizar la compra por la negativa del usuario, se trata de una política propia de la tienda. El consumidor, ante cualquier duda, puede solicitar un comprobante de la operación para verificar que no se haya aplicado un cargo indebido.

Además, es recomendable preguntar siempre al establecimiento cuál es el motivo de la solicitud, sobre todo cuando la operación ya va protegida por un PIN, un chip o un sistema de pago sin contacto.

Cómo exigir tu comprobante de compra y verificar la transacción en caso de duda

Una de las claves para proteger tus derechos es exigir el justificante de la transacción. Con él, podrás:

Revisar el importe exacto cobrado.

Confirmar que los datos de la compra coinciden con tu ticket.

Presentar una queja o reclamación en caso de discrepancias.

Ojo con este detalle: tener constancia física o digital de la compra es esencial para reclamar si detectas anomalías o costes adicionales no justificados.

La tecnología en seguridad de pago reduce la necesidad de mostrar el documento de identidad

Actualmente, la mayoría de tarjetas bancarias cuenta con sistemas avanzados que generan códigos únicos en cada compra y exigen introducir un PIN o autenticar la operación desde una aplicación móvil. Para que puedas entenderlo de forma rápida, observa la siguiente tabla con algunas de las medidas más comunes:

Medida de seguridad Ventaja principal Autenticación de dos factores Refuerza la verificación, evitando usos fraudulentos Chip EMV Genera datos diferentes en cada compra, complicando las copias Pagos sin contacto (NFC) Agiliza la transacción y reduce el contacto con el terminal Mensajes SMS de confirmación Alertan al usuario de movimientos en tiempo real

Gracias a estos avances, es menos frecuente que te exijan el DNI, aunque algunos establecimientos lo seguirán haciendo por precaución.