Así será el “nuevo” outlet de la Comunidad de Madrid: 9.600 m² listos para comprar barato y más de 40 tiendas

Si te gusta comprar bueno, bonito y barato, te interesa esto. Las Rozas The Style Outlets, el outlet de referencia en el noroeste de Madrid y primer outlet desarrollado en España, ha cambiado su imagen con una inversión de 3 millones de euros. El centro, con 9.600 m² de superficie bruta alquilable y más de 40 tiendas, se ha lavado la cara por dentro y por fuera para que la experiencia sea más cómoda, luminosa y directa.

Hay pasillos más cálidos, una plaza principal convertida en invernadero urbano, zonas de descanso y hasta un espacio de coworking. En el exterior, fachadas unificadas, accesos más amplios y áreas para sentarse sin prisas. Todo con una ocupación cercana al 100% y con marcas que, por lo que se ve, confían en el concepto.

¿Qué ha cambiado exactamente en Las Rozas The Style Outlets?

La reforma ha tocado interior y exterior. Dentro, los pasillos ganan luz y calidez con nuevos acabados e iluminación que pone el foco en los escaparates. La plaza principal ahora funciona como un invernadero urbano con vegetación, zonas de descanso, terrazas y un espacio de coworking, además de un nuevo acceso que conecta directamente la plaza con el aparcamiento para facilitar la circulación. En palabras llanas, entrar y moverse debería ser más fácil y menos de dar vueltas.

Para orientarnos con cifras, la superficie bruta alquilable es de 9.600 m². Superficie bruta alquilable (SBA) significa, básicamente, el espacio del centro que se alquila a las tiendas. Por fuera, las fachadas se han unificado con un diseño más limpio y contemporáneo que da más protagonismo a las marcas. También se han rediseñado los accesos con aceras más anchas, nuevas terrazas y áreas de descanso. El proyecto arquitectónico lo ha liderado el estudio Banús Arquitectura.

Datos clave de la reforma

Concepto Dato Inversión realizada 3.000.000 euros Superficie bruta alquilable (SBA) 9.600 m² Número de tiendas Más de 40 Ocupación Cercana al 100% Novedades interiores Invernadero urbano, zonas de descanso, terrazas, espacio de coworking Novedades exteriores Fachadas unificadas, accesos rediseñados, aceras más amplias, áreas de descanso Estudio de arquitectura Banús Arquitectura

En conjunto, el rediseño busca mejorar diseño, funcionalidad y experiencia tanto para clientes como para marcas. Además, el nuevo acceso directo desde la plaza al aparcamiento tiene pinta de ser el típico detalle que, sin hacer ruido, te ahorra tiempo y vueltas con las bolsas.

¿Qué marcas hay y cómo queda la oferta para el bolsillo?

El centro mantiene una propuesta sólida en moda, deporte y outdoor con más de 40 tiendas. Entre las marcas señaladas figuran Nike, Adidas, Puma, Asics, Converse, The North Face, Adolfo Domínguez, Pepe Jeans y Farrutx, además de la única tienda outlet de Massimo Dutti en la Comunidad de Madrid. Es decir, un surtido amplio para vestirse de diario o equiparse para deporte sin torturar la tarjeta.

La reforma arquitectónica ha venido acompañada de ampliaciones, reubicaciones y renovaciones de imagen de tiendas. Con una ocupación cercana al 100%, el mensaje es claro: las marcas apuestan por estar ahí y el visitante lo nota en escaparates más cuidados y recorrido más fluido. Comprar barato está bien; comprar barato y sin marearse, mejor.

¿Qué pasa con la sostenibilidad y el confort?

La actuación incorpora medidas de eficiencia energética y reducción de emisiones. En la práctica, esto se traduce en optimizar sistemas de climatización, ventilación y control de instalaciones para gastar menos energía y ser más eficientes. Que el aire esté mejor regulado y el consumo sea más bajo es bueno para el planeta y, de paso, para la factura del centro.

También se han introducido soluciones de gestión responsable del agua, aprovechando el riego de las zonas verdes. De ahí que el invernadero urbano no sea solo una cara bonita: suma en confort y en un modelo de gestión más sostenible que refuerza la propuesta del outlet.

¿Cuándo y quién presentó la renovación?

La nueva imagen se presentó este martes con la participación de Eduardo Ceballos, Asset Management Director de NEINVER, la multinacional española que gestiona el centro, y José de la Uz, alcalde de Las Rozas. También acudieron representantes institucionales y colaboradores, en un acto pensado para explicar el salto cualitativo del proyecto.

Durante la presentación, Eduardo Ceballos puso el acento en la visión de largo plazo y el arraigo del centro. Sus palabras fueron: “Hoy celebramos una transformación que responde a una visión de largo plazo, refuerza la competitividad de este centro y contribuye a atraer visitantes, inversión y actividad económica”. Y añadió: “Casi tres décadas después de su inauguración, el primer outlet de España sigue demostrando su capacidad de adaptación y su arraigo en la comunidad”.

¿Cómo aprovechar el “nuevo” outlet sin perder tiempo ni dinero?

Si vas a pasar, mejor ir a tiro hecho. Ten en cuenta que el centro está en el noroeste de Madrid, en Las Rozas, y que ahora la circulación interna es más sencilla gracias al nuevo acceso que conecta directamente la plaza principal con el aparcamiento. Las zonas de descanso y terrazas están pensadas para hacer paradas entre compras, y el espacio de coworking puede venirte de perlas si encadenas recados con trabajo.

Entra por el nuevo acceso plaza-aparcamiento para ahorrar paseos innecesarios con bolsas.

Recorre primero la plaza-invernadero: es el punto de encuentro y te orienta rápido.

Localiza las tiendas reubicadas o renovadas para ver novedades de diseño y surtido.

Si vas a por deporte y outdoor, prioriza Nike, Adidas, Puma, Asics, Converse o The North Face.

Para moda, anota Adolfo Domínguez, Pepe Jeans, Farrutx y la tienda outlet de Massimo Dutti.

Aprovecha las zonas de descanso y terrazas para organizar compras por bloques.

Si trabajas en movilidad, usa el coworking como base entre una tienda y otra.

Por último, recuerda que la ocupación está cercana al 100%, así que la oferta es amplia y estable. Con un diseño más claro y accesos mejorados, la visita debería ser más directa: menos vueltas, más compras y, con suerte, algún chollo bien encontrado.