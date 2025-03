Una perra Jack Russell fallece por esperar al tratamiento: PRESVET, la normativa del Gobierno que decide por los veterinarios

Una nueva normativa del Gobierno, ya en funcionamiento tras incluirse el Real Decreto 666/2023, ha cambiado la forma de tratamiento de las mascotas y animales de producción. Se trata de un nuevo sistema que regula la distribución y prescripción de medicamentos, el cual está causando temor y preocupación entre los profesionales veterinarios, pero también a los dueños de las mascotas, como perros y gatos, entre otras. Ahora, con el nuevo sistema PRESVET, se quiere controlar el uso de antibióticos y es necesario hacer pruebas previas en caso de medicinas más potentes, evitando así que los propios veterinarios administren sus propias medicinas. Hacerlo supone una sanción económica.

PRESVET pone en peligro la salud de las mascotas: así lo explica un profesional veterinario

Tal es la situación, que los propios profesionales hablan de pisoteo de la comunidad veterinaria y que, sin duda, pone en riesgo la salud de los animales. Ahora, con esta normativa del Gobierno, los veterinarios solo pueden recetar medicamentos que aparezcan en una lista y deben hacer antibiogramas, cuando se precise de un antibiótico más fuerte. Lo malo de esto, es que se pueden tardar días en obtener los resultados, resultando fatídico para infecciones graves, como puede ser el fallecimiento del animal.

Un ejemplo de la aplicación tardía del sistema PRESVET, se dio con Selva, una perrita de raza Jack Russell que fue mordida por otro perro. La enfermedad sepsis pudo con ella y falleció, ya que el retraso de los resultados del cultivo microbiano provocó dicha situación nada bien recibida por el dueño. Un veterinario en su red de Tik Tok habla que ellos saben qué medicamentos tienen que dar, pero que ahora están obligados a tener que recetar los que vengan en una lista o hacer cultivos, aun sabiendo que no van a funcionar.

Un problema que afecta a veterinarios, dueños y mascotas

No solo este es el problema a los que se enfrentan los trabajadores veterinarios con el sistema PRESVET. Con la normativa, no pueden atender a animales que no tengan chip, dejando a los animales callejeros o abandonados fuera de los tratamientos. Todo se suma a que, encima, el tener que registrar cada prescripción en plataformas digitales es motivo de retraso para la atención de los animales y un mayor costo a los dueños.

En este sentido, la comunidad veterinaria se ha movilizado con protestas para hacer ver las consecuencias de esta regulación que quiere combatir las resistencias antimicrobianas, pero que a su vez pone en peligro de muerte a los animales que necesitan de atención urgente.