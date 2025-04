Un hombre de 49 años gana 13 millones de euros en la lotería, se le olvida darle a un botón de la aplicación y los pierde por un fallo en la compra

Un simple descuido al utilizar la aplicación le costó al ganador toda su fortuna.

Mark Fletcher, un hombre de 49 años residente en Wigan (Reino Unido), creyó haber encontrado la llave de su libertad financiera tras acertar los seis números de la lotería. Todo apuntaba a que se convertiría en millonario de la noche a la mañana, pero un detalle cambió su destino por completo.

Su emoción al revisar los resultados fue inmensa: pensaba cobrar más de 13 millones de euros y resolver de un plumazo todos sus problemas económicos. Sin embargo, al contactar con la empresa operadora para reclamar el premio, se llevó una de las mayores decepciones de su vida. Le comunicaron que no había comprado realmente el boleto con la combinación ganadora.

Falta de confirmación en la aplicación

El error residía en que Fletcher introdujo sus números favoritos en la aplicación de la lotería, pero no completó la compra. ¿Te ha pasado alguna vez que creías haber realizado un trámite y descubriste, para tu sorpresa, que te faltaba un paso crucial?

Desde la compañía gestora explican que muchos usuarios guardan sus números en la aplicación para verificarlos con los sorteos, pero eso no implica una adquisición válida. De ahí que, por un sencillo despiste, la persona pierda cualquier derecho al premio.

Pasos para evitar errores al comprar tus boletos de lotería por interet

Para quienes utilizan plataformas digitales, resulta vital confirmar la adquisición antes de dar por hecho que se posee un boleto ganador. A continuación, se presentan las recomendaciones más importantes:

Revisar la confirmación de pago: Asegurarse de que la app muestre el boleto comprado. Recibir el correo electrónico de validación: Comprobar que llega un e-mail con el número de referencia. Verificar el saldo bancario: Confirmar el cargo efectivo en la cuenta asociada. Guardar el justificante digital: Mantener un comprobante en el teléfono o en un lugar seguro.

Siguiendo estos pasos, es menos probable llevarse un disgusto posterior si los números elegidos resultan premiados.

Tabla comparativa de compra de lotería presencial y compra de lotería online

A continuación, se muestra una tabla con las principales diferencias para que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a sus necesidades:

Aspecto Compra Presencial Compra Online Confirmación inmediata Recibes el boleto físico en mano Depende de la validación y del correo electrónico Riesgo de extravío Posible pérdida del ticket físico El billete digital queda registrado en la cuenta de la aplicación Comodidad Requiere desplazamiento a un establecimiento Permite jugar desde casa o cualquier lugar Formas de pago Efectivo o tarjeta en el punto de venta Principalmente tarjeta o transferencia a través de la propia aplicación Verificación Revisas manualmente el boleto Herramienta de comprobación automática, pero no sustituye la confirmación final

Como se aprecia, cada modalidad tiene sus ventajas e inconvenientes. Por ello, conviene valorar qué sistema se adapta mejor a las circunstancias personales.

Lecciones de un desencanto

Para Fletcher, lo peor no fue solo perder el premio, sino la escasa empatía que percibió por parte de la empresa de loterías. Según él, dedicó más de 45 minutos de conversación telefónica intentando aclarar el supuesto “error”. La respuesta fue contundente: no habían localizado ningún boleto válido asociado a su cuenta y, por tanto, no podía reclamar ni un céntimo.

Este tipo de situaciones puede generar un gran desgaste emocional y afectar incluso a la dinámica familiar. Pensar que tienes en tu mano el billete ganador y descubrir, acto seguido, que todo ha sido un malentendido, supone un mazazo difícil de superar.

Nunca está de más revisar dos veces las compras digitales, sobre todo cuando hay sumas tan grandes en juego. Fletcher es el ejemplo más reciente de cómo un simple despiste puede echar por tierra la ilusión de toda una vida. Si te interesa evitar un desengaño de estas características, asegúrate siempre de verificar los datos y confirmar tus operaciones antes del sorteo.