Se buscan 50 personas para trabajar desde casa 30 horas por 1.150 euros: no se pide experiencia y pagan los gastos

¿Quieres tener los fines de semana libres? Externa, es una importante empresa especializada en ayudar a las personas en la búsqueda de trabajo y está seleccionando a nuevo personal para cubrir la falta de trabajadores en una compañía energética. En este caso, se trata de 1 oferta de empleo con 50 vacantes para trabajar desde casa como teleoperador/a, tengas o no tengas experiencia. El contrato inicial es temporal de 30 horas de lunes a viernes con opciones de pasar a indefinidos. Además, la empresa se encargará de los gastos que suponga el trabajar en el hogar, según convenio. El salario a cobrar en estos puestos de trabajo es de 1.150 euros mes. Bien, vamos a ver cómo puedes enviar el currículum para trabajar en desde casa.

Empresa del sector energético busca incorporar 50 teleoperadores/as con y sin experiencia para trabajar desde casa

Trabajar desde casa es algo que parece gustarle a muchas personas por la comodidad que supone, aunque otros no lo prefieren. Actualmente, la empresa Externa, tiene disponibles 1 oferta de empleo donde se buscan teleoperadores/as y se ofrecen contratos temporales de 2 meses con posible pase a plantilla una vez terminado. Además tengas o no experiencia, puedes optar por una de estas vacantes ya que la empresa te formará también desde casa en horario durante 5 días de 9:00 a 15:00h. Como requisitos, no se pide por tanto ni experiencia pero tampoco estudios, siendo valorable, tener conocimientos de Ofimática y disponibilidad horaria.

El horario para trabajar desde casa es de lunes a viernes en turno fijo de 15:00 a 21:00 h (30 horas semanales). El sueldo aproximado es de unos 1.150 euros brutos al mes, más incentivos y recompensas y donde la empresa se encargará de cubrir los gastos por teletrabajo (suministros, herramientas y todo aquello que se diga en el convenio colectivo). Por último saber que vas a tener los fines de semana libres y los festivos dando más tiempo para hacer otras actividades, contarás con descuentos online, etc.

Pasos para enviar el currículum

Si estás pensando en trabajar desde casa y cubrir una de estas 50 vacantes de teleoperador/a es hora de mandar el currículum para participar en los procesos de selección. No olvides el introducir todos los datos importantes dentro del documento y así tenerlo al día. Bien, cuando estés listo solo debes entrar al portal de empleo de Externa y comprobar que cumples con los requisitos y que las condiciones son de tu agrado. Para terminar pulsa en “Inscribirme a esta oferta” y añade el CV.

Ahora te quedará esperar a que la empresa contacte contigo en el caso de ser uno de los seleccionados para trabajar desde casa.