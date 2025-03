Los ayuntamientos se preparan para multar con 1.000 euros a los patinetes eléctricos que incumplan esta normativa

La DGT endurece las medidas para los Vehículos de Movilidad Personal y refuerza los controles en zonas urbanas con el fin de reducir accidentes y garantizar una circulación más segura.

En España, circular en patinete eléctrico puede conllevar multas de hasta 1.000 euros si no se cumplen las nuevas exigencias de la Dirección General de Tráfico (DGT). Desde este mismo 2025, todos los VMP (Vehículos de Movilidad Personal) que se vendan deben incorporar una placa o código QR con sus datos técnicos. Para muchos usuarios que los emplean a diario, especialmente durante la jornada laboral, conocer estos requisitos se ha convertido en algo imprescindible.

Novedades legales en 2025 que afectan la movilidad laboral de los patinetes eléctricos en España

La normativa recogida en la Instrucción 2019/S-149 TV-108 dice que los patinetes eléctricos deben respetar una velocidad máxima de 25 km/h, no sobrepasar un peso de 50 kg y no superar los 1.500 W de potencia nominal. ¿Te preocupa no disponer de placa identificativa porque tu patinete es anterior a 2024? En ese caso, la DGT otorga un plazo hasta 2027 para homologar el vehículo con esta información, requisito esencial si quieres circular de manera legal en vías urbanas. De hecho, algunos ayuntamientos, como el de Valencia, ya han iniciado inspecciones sorpresa para controlar la potencia y velocidad real de los VMP.

¿Cómo pueden influir estas sanciones en la seguridad y derechos de los trabajadores urbanos?

Los patinetes eléctricos se han convertido en una alternativa de movilidad sostenible para quienes se desplazan por motivos laborales. No obstante, la ley establece sanciones económicas similares a las de otros vehículos. Por consumir alcohol o drogas, la multa oscila entre los 500 y los 1.000 euros, además de la inmovilización inmediata del patinete. Otros supuestos frecuentes son utilizar el móvil mientras se conduce (200 euros) o llevar auriculares (200 euros). Aunque estas infracciones no quitan puntos del carné de conducir, pueden impactar de lleno en el presupuesto de quienes usan el patinete para ir al trabajo.

A continuación se muestra una tabla con algunas sanciones habituales:

Infracción Multa en euros Circular bajo los efectos del alcohol o drogas 500 – 1.000 Usar el móvil mientras se conduce 200 Llevar auriculares o casco no reglamentario 200 Circular con más de un pasajero 100 Ir por aceras o zonas peatonales 200

Como se observa, las cifras no son nada despreciables. ¿Merece la pena arriesgarse a una sanción elevada por ahorrarse unos minutos?

Recomendaciones para evitar multas y garantizar un desplazamiento seguro en el ámbito laboral y personal

Lo primero es respetar la velocidad máxima y circular siempre por la calzada o carriles habilitados, jamás por aceras o zonas peatonales. También se requiere llevar el casco reglamentario y utilizar elementos reflectantes en horario nocturno. Conviene vigilar el mantenimiento del patinete, revisando la batería, los frenos y la presión de las ruedas con cierta frecuencia. De hecho, si detectas ruidos extraños o signos de desgaste, lo recomendable es acudir a un taller cuanto antes.

Por otro lado, se aconseja disponer de un seguro de responsabilidad civil para cubrir posibles daños a terceros. Muchos usuarios desconocen que, en caso de accidente durante su trayecto laboral, pueden enfrentarse a indemnizaciones que un seguro básico ayudaría a mitigar.

A continuación, se ofrece una breve lista de imprescindibles para el uso diario:

Casco siempre ajustado y homologado.

Luces delanteras y traseras funcionando en todo momento.

Vestimenta reflectante por la noche.

Documento de homologación o placa identificativa (para patinetes nuevos).

Cuidar estos aspectos puede ahorrarte más de un disgusto y, sobre todo, garantizar tu seguridad en el día a día.

Las nuevas normas de la DGT y las medidas reforzadas por ayuntamientos pretenden reducir los accidentes de patinete y mejorar la convivencia vial. Antes de circular, revisa si cumples con todos los requisitos, desde la potencia hasta la placa identificativa, y asegúrate de llevar el equipamiento adecuado. En caso de duda, lo mejor es consultar la normativa municipal correspondiente o acudir a un profesional para certificar el estado de tu VMP.