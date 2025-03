La Seguridad Social endurece los controles y avisa: la pensión de viudedad se retira si no se cumplen estos requisitos

La pensión de viudedad es para muchas familias un pilar económico fundamental tras la pérdida de su cónyuge o pareja de hecho. Sin embargo la Seguridad Social ha intensificado las inspecciones para comprobar si se respetan las condiciones requeridas y en caso contrario, suspender o eliminar este derecho. ¿Eres consciente de los requisitos que debes cumplir para no perder esta ayuda?

En términos generales el importe de esta prestación suele ser vitalicio, pero existen excepciones. Contraer matrimonio nuevamente o formar otra pareja de hecho puede provoca la extinción del subsidio, a menos que cumpla condiciones muy específicas, como que la nueva pensión represente el 75% o más de los ingresos totales del beneficiario. Además ciertos casos de fraude o incumplimiento de la normativa pueden conllevar la devolución de las cantidades percibidas.

Razones por las que la Seguridad Social está suspendiendo la pensión de viudedad

La Seguridad Social aplica unos criterios muy concretos para asegurar que la prestación llegue solo a quienes tengan derecho. Entre los motivos principales para suspender la pensión de viudedad se encuentran:

Nuevos matrimonios o parejas de hecho: Si el viudo o viuda vuelve a contraer matrimonio o inscribe otra unión estable, podría perder la prestación.

Inexistencia del vínculo legal o fraude: Se anulará la pensión si se demuestra que la relación con el fallecido no cumplía la normativa o si el deceso no ocurrió en las circunstancias declaradas.

Ingreso superior al 75% de la nueva unidad familiar: Cuando la pensión no representa al menos tres cuartas partes de la renta total del beneficiario, la Seguridad Social puede revisar su continuidad.

Por otro lado el beneficiario debe respetar los periodos de cotización que el fallecido hubiera acumulado.En el Régimen General se exige un mínimo de 500 días cotizados en los últimos cinco años salvo que el fallecimiento derive de accidente laboral o enfermedad profesional.

Cómo se calcula la cuantía de la pensión de viudedad y situaciones excepcionales de aumento

El porcentaje general aplicable sobre la base reguladora es del 52%. No obstante bajo ciertas condiciones (personas mayores de 65 años sin ingresos considerables o que no superen un límite económico anual), el importe puede elevarse hasta el 60% e incluso alcanzar el 70% en supuestos más concretos. En ocasiones, si la nueva pareja no supera entre ambos el doble del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el viudo o viuda sigue recibiendo la ayuda. A continuación se muestra un resumen de los porcentajes más habituales:

Porcentaje de la base reguladora Requisitos principales Observaciones 52% Situación general Se aplica a la mayoría de beneficiarios 60% Persona de 65 años o más y bajos ingresos Debe cumplir límites económicos establecidos 70% Situaciones especiales, con cargas familiares y sin rentas Requiere acreditar dependencia económica significativa

En cada caso, la documentación médica y laboral presentadas serán esenciales para determinar el porcentaje final.

Recomendaciones para mantener la prestación de viudedad y no arriesgar la economía familiar

Mantener esta pensión requiere transparencia en la declaración de ingresos y en los cambios de estado civil. Es aconsejable informar rápidamente a la Seguridad Social si se produce una nueva unión o si varían los ingresos familiares. De lo contrario, podrían exigir la devolución de las cuantías indebidamente percibidas.

Conviene recalcar que tanto el matrimonio como la formación de una pareja de hecho no conllevan automáticamente la pérdida del subsidio, siempre que la pensión suponga al menos el 75% de los ingresos anuales. Sin embargo, cualquier omisión o falta de información puede desencadenar una revisión y sanciones adicionales.Si deseas más información, lo mejor es acudir a la Seguridad Social para actualizar tu situación y evitar problemas futuros con tu pensión de viudedad.