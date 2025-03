Importante aclaración de Hacienda para quienes poseen más de una vivienda y temen sanciones injustificadas

La Agencia Tributaria intensifica el control sobre propietarios con más de un inmueble, pero solo aplicará sanciones por omisiones en la declaración del IRPF.

El último rumor sobre supuestas multas por no usar una segunda residencia ha causado más de un dolor de cabeza entre los contribuyentes. Sin embargo, Hacienda ha aclarado que no se sancionará a quienes posean más de una vivienda y no la habiten, aunque sí mantiene la obligación de declarar cualquier propiedad en la declaración de la renta.

¿Te has preguntado qué implica esto en la práctica? Básicamente, se busca que los propietarios cumplan con sus responsabilidades tributarias, ya sea por tener la vivienda vacía o alquilada. A continuación, resumimos las claves para evitar problemas con la Agencia Tributaria y no llevarse ninguna sorpresa desagradable.

Hacienda confirma que no multará a quienes no utilicen su segunda vivienda como residencia habitual

La normativa fiscal no contempla multar a quienes tengan su segunda vivienda desocupada y no la utilicen como residencia habitual según ha informado EFE Verifica. El objetivo de este acuerdo, en el que solo …. Sin embargo, Hacienda exige que toda propiedad se refleje en el IRPF. Así, si está alquilada, se deben declarar los ingresos obtenidos como rendimientos del capital inmobiliario; si permanece vacía, se aplicará una renta imputada basada en el valor catastral.

Las sanciones surgen únicamente cuando no se incluye la segunda residencia en la declaración o se falsean los datos. Esto quiere decir que, mientras el contribuyente informe correctamente de la situación de la vivienda, no se enfrentará a ningún castigo económico por el simple hecho de no ocuparla.

Obligaciones fiscales que todo propietario con segunda vivienda debe conocer para cumplir con Hacienda

Para quienes poseen más de un inmueble, la Agencia Tributaria marca varias pautas:

Declarar en el IRPF: Toda vivienda adicional debe constar en la renta, independientemente de su uso. Rendimientos por alquiler: Si la propiedad genera ingresos, estos deben reflejarse en el apartado correspondiente. Rentas imputadas: Cuando la vivienda esté vacía, se calcula una renta mínima sobre el valor catastral. Rectitud en los datos: Declarar de forma fiel evita multas y recargos por omisión o discrepancias.

Por lo tanto, la clave radica en la transparencia y exactitud de la información que se facilite a la Agencia Tributaria. ¿Te interesa saber más detalles sobre las cantidades? Consulta a un asesor fiscal o revisa el apartado de “Bienes inmuebles no afectos a actividades económicas” en tu declaración anual.

Tabla con ejemplos de sanciones por no declarar correctamente la segunda residencia

A continuación, se muestra un breve cuadro con los tipos de sanciones que podrían aplicarse si el contribuyente omitiera o falseara la información:

Tipo de sanción Porcentaje de multa Condición principal Falta de declaración (leve) Hasta el 50% de la cantidad no declarada No superar los 3.000 euros en cuotas defraudadas Falta de declaración (grave) Entre el 50% y el 100% Superar los 3.000 euros o detectarse ánimo defraudatorio Intereses de demora Alrededor del 4% Se suman a la sanción si la deuda se paga con retraso

Como ves, no es el uso de la vivienda lo que se penaliza, sino la infracción fiscal. Ojo con despistarse al incluir la segunda residencia en la renta, porque Hacienda está reforzando su vigilancia y un simple error puede salir caro.

En síntesis, no se aplicarán multas por tener una segunda casa vacía o no usarla como residencia habitual. Las penalizaciones vendrán si dicha propiedad no se declara en el IRPF o se ocultan ingresos procedentes de su alquiler. Para evitar complicaciones, conviene registrar correctamente cada inmueble y sus posibles rendimientos.