Giro de 180 grados para los padres: se confirma la propuesta del nuevo horario escolar según la OCDE

La última propuesta de la OCDE sugiere volver a la jornada partida (mañana y tarde) para reducir el abandono escolar y beneficiar la conciliación familiar.

El posible cambio de horario en los colegios podría aplicarse tanto en Educación Primaria como en la ESO, atendiendo a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Aunque la jornada intensiva está muy extendida en diversas comunidades autónomas, el informe destaca que un horario escolar partido mejoraría el rendimiento y ayudaría a las familias con menores recursos que actualmente tienen que asumir el coste de las actividades extraescolares.

Horario partido frente a horario intensivo: ¿supone este cambio un beneficio para todas las familias españolas?

Según el estudio de la OCDE, el horario escolar de mañana y tarde reduce la sobrecarga lectiva a primera hora y permite que los niños descansen al mediodía. ¿Te has planteado si esto facilitaría la rutina diaria? De hecho, el organismo internacional señala a países como Portugal o Dinamarca, donde la jornada escolar es más flexible y se ofrecen opciones de comedor y actividades gratuitas en el propio centro.

No obstante, muchas familias temen que esta medida dificulte la conciliación laboral. Aquellas que trabajen en horario partido podrían encajar mejor los traslados, pero otras se ven más beneficiadas con la jornada intensiva. Por ello, la OCDE subraya la importancia de reforzar la inversión en personal docente y en infraestructuras escolares para que el cambio sea viable.

Posible impacto sociolaboral de la propuesta: más profesorado, recursos adicionales y mayor conciliación

En España, alrededor del 47% de las familias con hijos en edad escolar deben costear actividades extraescolares para cubrir las tardes. Así quedaría un horario escolar teórico si se implantase la jornada partida:

Tramo lectivo Horario aproximado Mañana 9:00 – 12:30 Tarde 14:30 – 16:00

La tabla anterior refleja una distribución orientativa que podría variar según la comunidad autónoma. Por otro lado, el Ministerio de Educación podría verse obligado a aumentar el número de profesores y a destinar más fondos al comedor, garantizando becas o subvenciones para quienes lo necesiten. Esto, en teoría, reduciría el absentismo, ya que los alumnos dispondrían de un apoyo escolar más amplio y uniforme.

Claves para comprender el nuevo horario y sus repercusiones en la etapa educativa

Objetivo principal: bajar los índices de abandono mediante una reorganización más equilibrada.

Ventajas: mejor conciliación para quienes necesiten turnos laborales flexibles, menos gasto en extraescolares y mayores facilidades para los alumnos con desventaja económica.

Inconvenientes: el profesorado requeriría una adaptación a la jornada partida, y muchos padres podrían encontrar dificultades si sus horarios laborales continúan siendo intensivos.

Algunos colegios españoles ya operan con este modelo, aunque la implantación generalizada conllevaría cambios en la normativa y en la financiación educativa. En todo caso, la OCDE insiste en que cualquier reforma debe tener en cuenta el aumento de servicios complementarios y la asignación de recursos para cubrir un horario ampliado.

¿Habrá finalmente un cambio de horario?

La respuesta es no rotundo. A día de hoy, el Ministerio de Educación no ha confirmado que la reforma se vaya a aplicar de inmediato, pero no se descartan futuras modificaciones basadas en el informe de la OCDE. Mientras tanto, muchos padres se preguntan si este nuevo sistema aliviaría de verdad la carga diaria o, por el contrario, complicaría la conciliación.