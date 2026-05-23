Esta ciudad se suma a Madrid y Barcelona con multas que puede alcanzar los 3.000 euros por este gesto tan común en verano

El Ayuntamiento de Valencia obliga a colocar estos aparatos en azoteas o terrazas interiores. Quien lo haga sin permiso en la fachada del edificio podría enfrentarse a la retirada del equipo y a sanciones de hasta 3.000 euros.

Los vecinos que quieran instalar un aire acondicionado en su vivienda no pueden hacerlo libremente si el aparato queda colocado en la fachada del edificio. La Ley de Propiedad Horizontal marca límites claros para evitar daños en la estética, la seguridad o la estructura de la finca.

La Ley de Propiedad Horizontal limita instalar aire acondicionado en la fachada del edificio

La Ley de Propiedad Horizontal es la norma que regula la convivencia en las comunidades de propietarios. Afecta a dueños de pisos, locales y garajes, y establece obligaciones relacionadas con el mantenimiento del edificio, el pago de cuotas y la conservación de los elementos comunes.

En este caso, la instalación de un aire acondicionado en la fachada puede considerarse una modificación exterior. Por eso, no se permite hacerla sin el permiso correspondiente de la comunidad. La norma detalla que estas alteraciones no pueden afectar a la seguridad del inmueble, su estructura general ni su configuración o estado exterior. Vamos, que no basta con comprar el aparato y colocarlo donde resulte más cómodo.

Antes de iniciar la instalación, el propietario debe avisar al representante de la comunidad. Si actúa sin permiso, la actuación puede considerarse ilegal y la comunidad podría exigir la retirada inmediata del equipo.

Cuándo puede permitirse colocar un aparato sin romper la estética comunitaria

¿Hay excepciones? Sí, pero deben cumplirse ciertas condiciones. La instalación podría admitirse si el aparato se coloca en una zona que no altere la fachada, no afecte a elementos comunes, no sea visible desde el exterior y no rompa la estética del edificio.

También puede ocurrir que la finca tenga una preinstalación específica para aire acondicionado. En ese supuesto, habría que contar igualmente con el permiso que corresponda.

Además, algunos edificios ya regulan en sus estatutos dónde y cómo pueden colocarse estos equipos. Esta previsión evita conflictos entre vecinos y deja claro qué se puede hacer antes de iniciar cualquier obra.

Las multas por instalar aire acondicionado dependen de cada ayuntamiento

Las sanciones económicas no aparecen fijadas en la Ley de Propiedad Horizontal. Son los gobiernos municipales los que deben establecer si se aplican multas y en qué cuantía.

En ciudades como Madrid y Barcelona, la sanción podría llegar hasta los 3.000 euros. En Valencia, el Ayuntamiento contempla la prohibición de instalar estos aparatos en fachadas y establece que deben ubicarse en azoteas o terrazas interiores.

Si el conflicto escala, el caso podría acabar en los tribunales. Allí se decidirá si la comunidad tiene razón. De ser así, el propietario tendría que desmontar el aparato, reparar los daños ocasionados y, en algunos casos, asumir sanciones económicas o costes judiciales.