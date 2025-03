Es Oficial: los ayuntamientos se preparan para multar con 150 euros por no estar empadronado

El BOE alerta sobre las sanciones para quienes no cumplan con el padrón municipal. Conoce los requisitos y la documentación necesaria para evitar problemas legales y disfrutar de todos los beneficios.

El empadronamiento es un trámite fundamental que todo ciudadano debe realizar en el municipio donde vive de manera habitual. Aquellas personas que no lo tengan al día pueden enfrentarse a multas de hasta 150 euros, según alerta el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aparte de la multa, ¿qué pasa si no cumples con estas reglas? A continuación, te contamos en qué consiste esta obligación, por qué resulta tan importante y cómo gestionar la inscripción de forma sencilla para no llevarte sorpresas desagradables.

¿Quiénes deben estar empadronados y por qué resulta obligatorio en España?

Todas las personas que residan en territorio español, ya sean nacionales o extranjeras, deben inscribirse en el padrón del municipio donde viven normalmente. Esta obligación legal, establecida en el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, garantiza que los Ayuntamientos tengan un censo actualizado de sus vecinos, con beneficios como acceder a ayudas, prestaciones sociales y otros servicios municipales.

No estar dado de alta, así como falsear u omitir datos, conlleva riesgos legales y económicos. La multa puede alcanzar los 150 euros si la localidad supera los 500.000 habitantes. Las sanciones se recogen en la normativa que regula el empadronamiento y dependen del tamaño del municipio. De hecho, quienes cambien de domicilio sin notificarlo también pueden enfrentarse a penalizaciones.

Requisitos, plazos y documentos necesarios para regularizar la situación en el padrón

Para inscribirte, solo necesitas un domicilio (propio, alquilado o cedido), tu documento de identidad en vigor y la hoja de alta padronal. En caso de vivir de alquiler, conviene presentar el contrato o una autorización firmada por el propietario, incluyendo sus datos. Si vas a empadronar a menores, recuerda aportar el libro de familia.

Por otro lado, los españoles que regresen del extranjero tienen que comunicarlo a su Ayuntamiento, que notificará al Instituto Nacional de Estadística (INE) para gestionar la baja del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE).

Comparativa de multas según la población del municipio y su relevancia

La cuantía de la sanción varía en función del número de habitantes. Para verlo con claridad, consulta la siguiente tabla:

Población del municipio Multa Máxima 5.001 a 20.000 habitantes 3 euros 20.001 a 50.000 habitantes 60 euros 50.001 a 500.000 habitantes 90 euros Más de 500.000 habitantes 150 euros

Como se aprecia, el coste por incumplir esta obligación se incrementa significativamente en municipios grandes. Por consiguiente, es importante no descuidar el trámite y residir en el padrón adecuado para evitar problemas.