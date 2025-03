El SEPE aclara cómo solicitar el paro sin moverte de casa

Las Oficinas de Empleo del SEPE, tienen horario de 9:00 a 14:00h, aunque conseguir una cita con ellos puede suponer una odisea. Normalmente, cuando una persona pierde su trabajo, trae consigo una sensación de estrés por la incertidumbre que dicha situación trae consigo. Además, una vez que nos quedamos sin empleo, tenemos que acudir al SEPE para realizar los trámites necesarios para poder recibir la ayuda conocida como el paro.

El problema de esto es que, en ocasiones, solicitar estas prestaciones no es nada fácil, burocráticamente hablando, por las gestiones y documento que conlleva, cuando debería ser algo sencillo, accesible y rápido. Por ello, ¿por qué no hacerlo desde casa, sin tener que ir a la oficina? Vamos a mostrar cómo se puede solicitar el paro por internet.

Pedir cita previa al SEPE: una de las cosas que más cuesta

Una de las cosas que más atrasa a las personas que se quedan sin trabajo, es pedir cita previa, ya que desde el SEPE suelen darla muy tarde o no hay citas. No hay que preocuparse, puesto que es posible realizar todos estos trámites a través del móvil u ordenador sin moverte de casa. Todo el proceso es igual en cuanto al proceso, pero con la comodidad de no tener que acudir a la Oficina de Empleo.

Lo primero que hay que hacer para solicitar el paro es darse de alta como demandante de empleo ante el servicio público de empleo (en caso de Ceuta o Melilla, ante el SEPE). Si no hacemos este paso no tenemos derecho a solicitar la ayuda. Bien, para ello tienes que llamar al número de teléfono 012 y ellos mismos nos lo pueden gestionar en unos minutos.

Pasos para solicitar la prestación contributiva o paro del SEPE

Cuando nos consigan nuestra demanda de empleo del SEPE, podremos acceder a ella desde la web del Servicio Público de Empleo Estatal con alguno de estos medios: Cl@ve Pin, DNIe, certificado digital. Después, desde la Sede Electrónica de dicho organismo, pulsa en el apartado de “Procedimientos y servicios electrónicos”, “Personas” y por último en “Solicite y reconozca su prestación contributiva». Otra de las vías es rellenando el formulario de presolicitud.

Pasados unos días, te llegará una carta a tu casa con la aceptación o denegación de la solicitud del paro y los motivos correspondientes. También se indica en la misma, en caso de ser positivo, la cuantía, duración y fecha de ingreso de la ayuda del SEPE.