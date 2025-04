El castigo de Hacienda a los propietarios de viviendas: ni las facturas bastan para reducir impuestos

Muchos contribuyentes descubren que, pese a conservar justificantes, la Agencia Tributaria no reconoce todo el gasto invertido.

¿Crees que reformar tu vivienda y guardar todos los justificantes sería suficiente para reducir la ganancia patrimonial en la Renta? Pues resulta que Hacienda, en muchos casos, no considera toda la obra como inversión y mejora. De ahí que miles de vendedores se estén llevando una sorpresa: solo se admiten ciertas partidas como incremento del valor de adquisición, quedando el resto etiquetado como mera reparación o conservación.

Por qué Hacienda niega incluir buena parte de las reformas en la declaración de la Renta

El principal problema radica en la distinción entre “inversiones y mejoras” y “gastos de reparación y conservación”. Las primeras añaden valor al inmueble, incrementando su vida útil o incorporando algo que antes no existía (instalar calefacción donde no había, por ejemplo). Las segundas, en cambio, se limitan a mantener el uso normal de la vivienda (reponer tuberías, pintar paredes, sustituir ventanas deterioradas). Aunque suenen similares, no tienen el mismo efecto fiscal.

Criterios que afectan a trabajadores y familias para distinguir entre inversión y simple mantenimiento en reformas

La Agencia Tributaria se basa en lo dispuesto por la Ley del IRPF y diversas resoluciones administrativas para trazar la línea divisoria. Quienes hayan asumido el coste de una reforma integral pueden encontrarse con que Hacienda reconozca únicamente una parte de los trabajos como mejora y rechace el resto. ¿Te suena familiar?

Para aclararlo, conviene analizar cada gasto de forma individual, justificando con detalle su carácter innovador o su contribución al aumento de la habitabilidad. De lo contrario, la Administración podría interpretarlo como un simple arreglo.

A continuación, una tabla que ayuda a entender estos matices:

Tipo de obra Ejemplo práctico Inversión o mejora Instalar calefacción donde no había, añadir un ascensor o crear un espacio extra Reparación o conservación Pintar el piso, cambiar tuberías antiguas o reponer suelos deteriorados

Como se ve, es imprescindible demostrar que la obra va más allá de la mera conservación. El problema aparece cuando en la misma reforma se realizan trabajos de ambos tipos. Hacienda puede aceptar parte del gasto y rechazar el resto, generando confusión y aumentando el coste fiscal.

Pasos y documentos clave para demostrar que tu reforma añade valor y mejora la habitabilidad del inmueble

Para defender que un gasto computa como inversión, conviene contar con:

Proyecto y licencia de obras: donde se detallen las mejoras estructurales o funcionales. Presupuestos y facturas desglosadas: describiendo en qué consiste cada partida, evitando términos genéricos. Fotografías antes y después: tomadas desde el mismo ángulo, exhibiendo los cambios reales en la vivienda.

Por otro lado, conviene ser muy preciso: no todo lo realizado encaja como inversión. ¿Has añadido un elemento que antes no existía? ¿Has aumentado la utilidad de la vivienda? Estas preguntas son clave para convencer a Hacienda de que no se trata simplemente de reparar.

Cómo reducir la base imponible en caso de obras futuras

Para evitar sorpresas, es recomendable revisar a fondo qué partes del proyecto constituyen inversión real. ¿Puede la obra aumentar la vida útil de la vivienda o añadir funcionalidades inexistentes? En ese caso, detállalo por escrito y acompáñalo de documentación técnica.

Además, si la intención es vender en poco tiempo, conviene planificar cada gasto de modo que quede bien acreditado su carácter de mejora. Un descuido en esta fase puede suponer pagar más de lo esperado al hacer la declaración del IRPF.