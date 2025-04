El ayuntamiento de Getafe empieza a multar con 200 euros en la nueva Zona de Bajas Emisiones: cómo afectan a los coches con etiquetas B y C

El municipio madrileño de Getafe estrena restricciones que prohíben la circulación de vehículos con etiquetas B y C, respaldadas por sanciones de hasta 200 euros a partir de este mes de febrero.

El endurecimiento de las restricciones de circulación en España sigue su curso. Getafe, ciudad próxima a la capital y con casi 190.000 habitantes, ha puesto en marcha una de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) más estrictas del país, donde las multas por acceso indebido pueden llegar a los 200 euros. Esta decisión llega en un contexto marcado por la futura ampliación de ZBE obligatorias en más de 120 urbes españolas antes de 2025, según la ley de Cambio Climático nacional.

¿Por qué estas nuevas sanciones de 200 euros preocupan tanto a los conductores?

La nueva ZBE de Getafe ya veta la entrada a todos los coches sin etiqueta de la DGT por su elevado nivel de contaminación. Sin embargo, el gran salto llega con la prohibición de los vehículos con distintivo B, salvo que accedan a un aparcamiento regulado. ¿Te arriesgarías a entrar con un coche afectado, asumiendo una multa que roza los 200 euros?

Para muchos trabajadores que usan su vehículo a diario, esta regulación puede suponer un auténtico quebradero de cabeza. Especialmente si trabajan en la zona centro o tienen que desplazarse por razones laborales, ya que el Ayuntamiento ha instalado 120 cámaras de videovigilancia capaces de sancionar automáticamente a quienes no cumplan la normativa. De ahí que sea vital conocer las condiciones de acceso y, sobre todo, no descuidar el calendario de restricciones que se extenderán a la etiqueta C el próximo año.

¿Cómo afecta esta normativa de movilidad a trabajadores, comercios y al conjunto de la economía local?

La nueva ZBE impacta no solo en quienes conducen, sino también en los comercios locales, la hostelería y cualquier servicio que dependa del transporte privado. No obstante, existen excepciones puntuales para quienes se encuentren empadronados en el municipio, así como para emergencias sanitarias, atención a la dependencia o desplazamientos justificados por motivos de fuerza mayor.

Antes de consultar en detalle quién está exento y quién no, conviene tener claros los tipos de etiquetas medioambientales y las restricciones que se les aplican. A continuación se muestra una tabla que resume la situación:

Etiqueta DGT Restricción Actual en Getafe Futuro (en 1 año) Sin etiqueta Acceso prohibido Se mantiene prohibición B Acceso prohibido salvo aparcamiento regulado Se mantiene prohibición C Acceso permitido (de momento) Prohibición de acceso ECO y Cero Acceso permitido Acceso permitido

Como ves, Getafe se convertirá en pionera en implantar vetos a los coches con etiqueta C, que hoy por hoy todavía pueden circular sin ser multados, aunque esa vía libre durará poco.

¿Quieres evitar estas sanciones y no llevarte sorpresas? Ten en cuenta los siguientes puntos esenciales:

Revisa la etiqueta medioambiental de tu vehículo.

Consulta los plazos de implantación de las restricciones.

Infórmate sobre las excepciones disponibles.

Planifica itinerarios alternativos o valora otras formas de movilidad.

Pasos para sortear las multas y cumplir la normativa medioambiental en 2025

Las autoridades aconsejan a los conductores que se preparen para un escenario cada vez más estricto. Para ello, recomiendan estudiar la posibilidad de cambiar de vehículo, compartir coche o recurrir al transporte público. Además, es fundamental estar pendiente de los boletines oficiales, donde suelen publicarse las ordenanzas de cada municipio.

En definitiva, quienes tengan un vehículo con etiqueta B o C deben extremar las precauciones antes de circular por zonas como la de Getafe, donde las multas pueden llegar a los 200 euros y se tramitan de forma automática mediante cámaras de vigilancia.