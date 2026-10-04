Diez restaurantes devuelven el dinero cobrado por el pan que no figuraba en la carta tras las reclamaciones de FACUA

FACUA anunció el 22 de septiembre los reembolsos por el cobro del pan en cuatro comunidades. La información previa sobre el precio resulta decisiva para reclamar.

Diez restaurantes han devuelto a socios de FACUA el dinero cobrado por el pan que no figuraba en sus cartas. La asociación comunicó el resultado el 22 de septiembre de 2026, con establecimientos de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Madrid. El cobro del pan puede ser válido cuando se informa adecuadamente de su precio y se acepta. Lo que estas reclamaciones cuestionan es encontrar un importe inesperado al recibir la cuenta.

El cobro del pan exige conocer el precio antes de consumir

FACUA explica que las reclamaciones también han conseguido que una decena de establecimientos modifiquen sus cartas. La novedad incluye, por tanto, el reintegro a clientes y cambios en la información ofrecida para futuras comidas. El anuncio recoge actuaciones ante restaurantes concretos, sin establecer una devolución automática para todas las personas que hayan pagado pan. Cada reclamación necesita identificar el consumo, el importe y la información disponible. Es una cuestión distinta de las penalizaciones por reservar mesa, aunque ambas obligan a examinar las condiciones comunicadas al cliente.

El artículo 60 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios exige información clara antes de contratar. Esta obligación comprende el precio total, incluidos impuestos y gastos adicionales. El restaurante debe poder demostrar que cumplió los requisitos informativos establecidos por ese artículo. La Comunidad de Madrid aplica ese criterio al pan: su precio debe aparecer en la carta o en un cartel visible. Si falta información previa, el consumidor puede pedir que no se cobre y reclamar cuando no exista acuerdo.

Importa si el importe corresponde a una unidad o a cada comensal

El Código de Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Madrid concreta otro detalle que suele explicar diferencias al revisar una cuenta. Si el pan forma parte de un entrante, debe identificarse su precio por separado y aclararse cómo se calcula. Puede corresponder a una unidad de venta o a cada consumidor. Como ejemplo ilustrativo, un precio de dos euros por persona supondría ocho euros para cuatro comensales. Si fueran dos euros por una única ración compartida, el importe sería dos. La diferencia del ejemplo asciende a seis euros.

También debe distinguirse el precio anunciado de la aceptación de un suplemento. El artículo 60 bis exige consentimiento expreso para los pagos adicionales a la prestación principal. Si se deduce de opciones que el cliente debe rechazar para evitar el cargo, reconoce el derecho a su reembolso. El código municipal explica que servir un entrante sin solicitud o sin informar previamente de su composición y precio permite entenderlo como gratuito. Una aclaración después de terminar la comida no sustituye la información que debía acompañar la oferta.

El pan y el agua no envasada tienen reglas diferentes

La devolución anunciada no convierte el pan en un producto que todos los restaurantes deban ofrecer gratis. Su precio puede integrarse en el menú o cobrarse separadamente cuando corresponda y se comunique de forma adecuada. El caso del agua no envasada gratuita tiene una base legal específica. El artículo 18.3 de la Ley 7/2022 obliga a ofrecer esa posibilidad a clientes de hostelería y restauración. El establecimiento puede mantener también su oferta de agua embotellada de pago, sin eliminar la alternativa gratuita.

Para valorar un cargo, hay que comprobar dónde aparecía el precio y qué incluía exactamente el servicio anunciado. Una carta con pan incluido en el menú plantea una situación diferente de otra que lo ofrece por separado. Los precios deben mostrar el importe total y las diferencias aplicables entre mesa, barra o terraza. La guía autonómica también exige informar del coste de los platos fuera de carta. Presentarlos verbalmente no elimina esa obligación. Estos datos permiten contrastar lo ofrecido con lo que finalmente figura en el recibo.

La carta, el tique y la reclamación ayudan a justificar la devolución

Ante una discrepancia, el primer paso es pedir que se explique el concepto y solicitar su corrección cuando proceda. Resulta útil conservar el tique y una fotografía de la carta o del cartel consultado. Son documentos que permiten describir el importe discutido y la información existente. Si el desacuerdo continúa, puede solicitarse la hoja de reclamaciones y expresar claramente la devolución pretendida. Después debe presentarse ante el organismo competente, siguiendo el procedimiento autonómico. La oficina municipal de información al consumidor puede orientar sobre el cauce correspondiente.

Otra posibilidad es solicitar arbitraje de consumo, un sistema voluntario cuya resolución vincula a las partes cuando se acepta. La adhesión previa del establecimiento facilita esta vía; si no está adherido, puede aceptar el caso concreto. Esto no garantiza que toda solicitud prospere ni que el restaurante acepte someterse al procedimiento. Para documentar una reclamación están disponibles el anuncio de FACUA, la ley estatal de consumidores y la información de las administraciones. La petición debe apoyarse en lo ocurrido y acreditado durante ese consumo.