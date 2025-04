Buenas noticias para estos españoles: cualquier trabajador puede deducirse 2.000 euros del IRPF cumpliendo este requisito en la declaración

La clave está en comprobar los requisitos de cada comunidad y rellenar los datos manualmente para no perderte ninguna ventaja fiscal.

El nuevo periodo de la Renta, que arranca oficialmente el 2 de abril, trae consigo una oportunidad de ahorro muy interesante: la deducción de hasta 2.000 euros en el IRPF. ¿A quién no le viene bien un empujón en la declaración de la Renta? Sin embargo, conviene tener claro que no se aplica de forma automática, por lo que es fundamental revisar con lupa los requisitos que exige cada comunidad autónoma y añadir la información correspondiente en el borrador.

Así puedes aprovechar la deducción de hasta 2.000 euros en tu declaración de la Renta

El marco estatal contempla una deducción del 10% de lo abonado en concepto de alquiler, pero únicamente para contratos firmados antes de 2015 y con una base imponible que no supere los 24.107,20 euros anuales. Al margen de esta norma general, cada autonomía determina sus propias condiciones para acceder a cantidades que, en algunos casos, alcanzan los 2.000 euros.

De ahí que sea esencial comparar las opciones disponibles según el lugar de residencia y atender a requisitos de edad o renta establecidos en cada territorio. En la práctica, quienes cumplan las pautas regionales pueden ver reflejado un ahorro adicional en su declaración.

Requisitos para acceder a esta ayuda fiscal y no perderla

Aunque cada comunidad autónoma establece sus propias reglas, existen puntos comunes que conviene no pasar por alto:

Contrato de alquiler de vivienda habitual. Debe quedar claro que se trata del domicilio principal. Límites de renta. Algunas regiones exigen no superar un determinado umbral de ingresos. Plazos de formalización. Mientras a nivel estatal se requiere un contrato anterior a 2015, en algunas autonomías no aplica esta condición. Edad o situación personal. Ser menor de 35 o 40 años, contar con familia numerosa o tener discapacidad puede dar derecho a porcentajes más elevados.

Revisa la siguiente tabla con ejemplos de deducción máxima según la comunidad, siempre que cumplas sus exigencias específicas:

Comunidad Autónoma Deducción Máxima Condiciones Principales País Vasco Hasta 2.000 € 25% del alquiler para menores de 35 y familias numerosas Extremadura Hasta 1.500 € Requiere base imponible limitada Madrid Hasta 1.237 € 30% si se es menor de 40 años y renta anual inferior a 26.414,22 € Castilla y León Hasta 1.212 € Relacionado con el nivel de ingresos Cataluña Hasta 1.200 € Dirigido a menores de 33, desempleados de larga duración, etc. Aragón Hasta 4.800 € Solo para contratos con opción a compra

Como ves, las diferencias entre territorios pueden ser notables. Por tanto, presta especial atención a la normativa de tu comunidad antes de confirmar el borrador.

Pasos prácticos para solicitar la deducción en la campaña de la Renta actual

El procedimiento para incluir esta deducción en la declaración resulta más sencillo de lo que parece. En primer lugar, accede al borrador desde la web de la Agencia Tributaria, donde se habilita la campaña de la Renta.

A continuación, localiza el apartado de deducciones autonómicas y revisa qué reducciones se ofrecen en tu región. Recuerda que, si no las añades manualmente, el sistema no las aplicará por defecto. Por último, asegúrate de adjuntar la documentación pertinente (contrato de alquiler, justificantes de pago, etc.) y de comprobar que cumples las condiciones vigentes.