Giro de 180 grados para estudiar una FP: adiós a la E.S.O. y al Bachillerato como requisitos de acceso

¿Cuánta gente quiere estudiar una Formación Profesional (FP) de grado medio o superior, pero no puede por los requisitos de acceso? Actualmente, con el Real Decreto 86/2025, de 11 de febrero, de evaluación y acreditación de las competencias básicas adquiridas por experiencia laboral, por vías no formales de formación y aprendizajes informales, parece ser que existe un giro de 180 grados. Ahora, con esta nueva medida se busca, como fin, facilitar el acceso a este tipo de formación tan demandada, a personas que no tengan ni la Educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato

El objetivo de este Real Decreto es hacer más accesible la FP sin contar con título académico previo

. Este nuevo decreto lo ha aprobado el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Con esta nueva normativa, los españoles que quieran estudiar una Formación Profesional (FP) de grado medio ya no necesitan el título de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.). Lo mismo ocurre en el caso de una de grado superior, donde tampoco se va a pedir el Bachillerato. Por tanto, ¿qué se necesita? Ahora solo basta con contar con conocimientos básicos, los cuales se deben acreditar con experiencia laboral o mediante pruebas de evaluación.

Esta nueva forma de acceso, se espera que ayude a millones de ciudadanos para que, puedan tener mejor empleabilidad a la hora de buscar trabajo ya que estarán preparados. Ahora, con esta nueva medida, publicada en el BOE el 11 de febrero, el proceso de acceso a una FP, constará de tres fases: inscripción, evaluación (aportar la acreditación de conocimientos adquiridos por la experiencia previa o incluso una prueba) y resolución. Esta última vendrá acompañada de una orientación profesional con un diseño de itinerarios para los alumnos.

Controversias en cuento a esta nueva forma de acceso a una Formación Profesional (FP)

El objetivo que el Ministerio de Educación quiere buscar con este Real Decreto, es garantizar un procedimiento “universal”. De esta forma, se abre las puertas a este tipo de estudios o a personas que tienen bajas competencias básicas y así poder continuar su formación. En contrapartida, la presidenta de AETESYS, González Santos, no ve esta opción de acceder sin una serie de requisitos básicos viable. El ejemplo que indica es para el caso de una FP Técnico de Emergencias Sanitarias, donde es necesario conocimientos sobre anatomía o fisiología y no simplemente unos básicos.

Por otro lado, Pilar Alegría, la ministra de Educación, incide que se trata de un avance en el proceso de transformación y modernización de la FP.