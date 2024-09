Cada vez son más las personas que buscan una contribución económica por parte del gobierno ante el gran frenazo que ha sufrido el empleo en España. Ahora, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece una ayuda económica de hasta 3.000 euros que se puede pedir antes del 31 de octubre. Esta medida tiene por objetivo ayudar a un sector perjudicado para darles una pequeña contribución e incentivar de esta manera la búsqueda activa de empleo.

La fecha límite de inscripción sería el día 31 del mes de octubre, debido a que el 1 de noviembre, la reforma de subsidios por desempleo dejará de estar vigente y dejarán de entregarse las ayudas del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Por esto mismo, debes saber si eres apto/a para recibir esta gran contribución económica del estado, antes de que sea retirada, al igual que muchos otros subsidios y ayudas.

Como ya mencionamos anteriormente, luego de esas fechas, muchas ayudas que maneja el SEPE dejarán de estar activas. Estas ayudas desaparecerán para los desempleados. Para ser más específicos, estaríamos hablando de una perdida de ingresos que ronda los 2.880 euros que eran repartidos en 6 mensualidades. Aquellos que solicitasen este subsidio lo recibirían en 6 mensualidades de 480 euros.

Requisitos a cumplir para solicitar la ayuda del SEPE

Como con todos los subsidios y ayudas económicas por parte del Gobierno, es importante que cumplas una lista de características demandadas por el Servicio Público de Empleo Estatal. Si no es así, no podrás obtener este beneficio de casi 3 mil euros brindados por el SEPE.

En primer lugar, una de las características a tener en cuenta antes de pensar en solicitar esta ayuda es estar inscrito/a como demandante de empleo como mínimo durante 1 año. Si anteriormente solicitaste este subsidio, no podrás tenerlo nuevamente. Esto se debe a que solo se podía cobrar una vez a lo largo de la vida laboral, agotar la prestación o tipos de subsidios por el desempleo.

Incluso, otra de las pautas que se deben cumplir antes de acudir a esta prestación es haber finalizado de forma no voluntaria el último puesto de trabajo, es decir, tienes que haber quedado desempleado por rescisión del contrato o fin del mismo. Por otro lado, otro punto a tener en cuenta es tener una renta que no supere el 75% en SMI (salario Mínimo Interprofesional). Luego de todo esto, es importante que aún no hayas cumplido la edad de jubilación. Y por último, hay que demostrar que la persona que esté solicitando este importe, se encuentre en búsqueda activa de empleo. En otras palabras, que asista a las capacitaciones y seminarios por parte del SEPE para salir del paro.

Así es como puedes pedir el subsidio extraordinario por el empleo

Es una ayuda que se cobra transcurridas 2 semanas luego de haberla pedido, y además, como lo informa en la página web de la SEPE, estaríamos hablando de un ajuste al trabajo por cuenta ajena. Puedes asistir a la oficina del Servicio Público de Estatal, aunque se debe solicitar antes una cita previa para ser atendido. También puedes hacerlo por vía telemática a través de la sede electrónica del SEPE.

Si quieres estar informado sobre más temas de interés general como este, te recomendamos seguirnos en nuestra página web. Allí podrás encontrar todo tipo de información sobre ayudas sociales. Además, estarás informado sobre nuevos puestos de empleo a los que puedes inscribirte fácilmente para salir del paro y reincorporarte al área laboral.