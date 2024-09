Ahora será posible añadir más años de cotización a la pensión de tu jubilación, obteniendo grandes beneficios de esta importante ayuda. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aprobó recientemente un nuevo trato en el que los trabajadores podrán acceder a este ventajoso beneficio. Así, miles de empleados que están aportando para su retiro laboral, podrán obtener una nueva ventaja proveniente del Ministerio a cargo de Elma Saiz. Por otro lado, la INSS también anunció un subidón en pensiones para jubilados y viudos.

Ahora podrás obtener la cotización por tus horas como becario

Cuando las personas comienzan a llegar a la edad en la que no son tantos los años para obtener su jubilación, buscan obtener la mayor cantidad de cotización y aumentar este número para recibir un mejor costo. Para esta misma situación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lanzó una nueva ayuda qué contribuiría positivamente con este grupo de trabajadores.

La idea principal del Ministerio fue entregar más ayudas sociales a este grupo de trabajadores con una edad cercana a su jubilación. De esta manera, dicho sector tendría al menos 5 años más de cotización que se vería reflejado en la suma total de aportes económicos a la hora de buscar su pensión de jubilación. Aunque para ello, impuso algunas condiciones, como que estas personas hayan sido estudiantes que destinaron tiempo a prácticas estudiantiles o estudiantes becarios. De esta manera, el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones estaría pagando por estas horas de contribución por parte de los trabajadores.

Requisitos para aumentar más años de cotización a la pensión de jubilación

Ya mencionamos anteriormente que, la extensión de los aportes beneficiaría a aquellos que durante un periodo de estudio estuvieron contribuyendo con tareas no remuneradas por un periodo de tiempo. Es decir, aquellos adultos a punto de jubilarse que hayan participado como becarios, ahora podrán recibir años extras de ganancias para llegar antes a su pensión y con un mayor importe.

Pues bien, ahora es importante mencionar cuáles son los requisitos a seguir para obtener este gran beneficio para tu jubilación. Primero que nada, se debe tener en posesión la documentación que certifique que estuvieron haciendo prácticas profesionales. De lo contrario, no se podrá continuar con la inscripción. Luego de esto, es necesario que estás prácticas no remuneradas se hayan llevado adelante antes del 11 de noviembre del 2011. Es decir, si luego de esta fecha participaste de algún estudio o práctica estudiantil, no podrás recibir la extensión de 5 años otorgado por la Seguridad Social.

Un importante dato de color sobre este beneficio es que, en el caso de no obtener la cotización por esos años trabajando como becario, los periodos correspondientes serán contabilizados, siempre y cuando correspondan a un periodo antes del 1 de enero del 2024. Volvemos a mencionar que será un máximo de 5 años de aportes de jubilación.

Quiero solicitar este beneficio en las cotizaciones para la jubilación, ¿Cómo lo puedo hacer?

Primero es necesario hacer una aclaración: para que la inscripción a esta ayuda sea considerada, es importante que la misma esté actualizada al Salario Mínimo Interprofesional. El pago se puede hacer de dos maneras, puede ser un pago único o fraccionado. Ahora, para recibir ayuda y consultar todas tus dudas, debes ingresar a la plataforma digital de la Seguridad Social y verificar todos los medios de comunicaciones, requisitos y pasos a realizar. Asimismo, podrás obtener más información sobre este aumento en las cotizaciones para tu jubilación.

Si esta información te parece interesante, te invitamos a visitar nuestra página web. En la sección «Orientación» podrás encontrar diversas noticias sobre jubilación, pensiones y otros beneficios otorgados por la Seguridad Social. Además, contamos con un apartado exclusivo para las ofertas de empleo que hay disponibles a lo largo de todo el territorio nacional. ¡Te esperamos!