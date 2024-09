Word y Excel contaban con una gran facilidad para administrar facturas y llevar en simultáneo, la contabilidad de miles de Pymes y profesionales autónomos. La realidad es que, con ella fácilmente se lograban convertir en PDF. Ahora, una ley cambiará la forma en la que utilizas y haces facturas electrónicas. A continuación te contaremos de qué forma cambiará la manera de facturar y como podrás hacerlo de ahora en adelante.

Conoce en profundidad la ley que lo cambió todo: “Ley Crea y Crece”

La Ley responsable de este cambio es llamada: La “Ley Crea y Crece”, la misma lleva vigente desde hace dos años. Esto se ve como si fuera una manera de complicar a los profesionales con estas normas, creando algunos conflictos más a la hora de crear o recibir una factura. Ahora se tomó la medida de digitalizar todo tipo de factura, es una nueva forma de estar en contra y solucionar la constante tardanza del sector público con respecto a las operaciones comerciales. Es importante destacar que esta normativa aún no ha establecido un estándar único.

De todos modos, lo que se haría es que el sistema de facturación en España se lograra alinear con el plan europeo conocido como VAT in the Digital Age (ViDA). Con el objetivo de adecuarse mejor a la economía digital, El plan VAT in the Digital Age (ViDA) ahora busca facilitar el sistema de IVA de la UE.

Desde el mes de julio de 2024, estas facturas electrónicas se consideraron obligatorias. Específicamente, las empresas que se encuentran obligadas a realizarlas, son aquellas con más de 8 millones de euros facturados mensualmente. Como lo indica en la página web de la Agencia Tributaria. Después de un año, esta comenzará a afectar un 93,15% de pymes con menos de 10 empleados, según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Si bien aún no están totalmente establecidas las normativas, sí hay sanciones existentes para quienes no deseen cumplir con estas reglas. Esto se hizo para que las pymes y autónomos estén adaptados a la norma que se les obliga. Es decir, que se genere mediante una base completamente distinta o con la que se factura públicamente.

Esto es lo que pasará con las facturas

Desde que se aplica esta normativa de facturas creadas por herramientas nuevas de digitalización como Excel, Word y el papeleo ya habrían acabado un ciclo. Para que luego quede solo una guía por la cual seguir y que sea fácilmente de utilizar.

Por cada vez que no se sigan estas reglas establecidas, será implementada una multa con el importe total de 150 euros por cada archivo que no esté en los parámetros indicados. Una de las faltas leves rondaría por el 75%, y si sus datos revelan alguna falsificación, puede llevar a sanción por infracción grave. No obstante, si la empresa no se adapta el sistema de facturación, esta multa de Hacienda puede llegar a una suma de hasta 10.000 euros.

¿Y cuales son los requisitos de este nuevo proyecto? Estas establecen que se deben garantizar la “integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de cada registro”. Con este paso se evitarían miles de falsificaciones en facturas, si cumple formatos como la de “XML” o “FACTURAE”. Estas son difíciles de modificar y permiten lastrar lo que sería las facturas del emisor original. Detalladamente, los formatos de factura que ahora son aptos para cumplir con del Ministerio de Economía serán: UBL (Universal Business Language), EDIFACT (norma ISO 9735), XML CII (CEFACT de la ONU), y Factura. Si quieres estar informado sobre cada actualización del sector laboral, puedes seguir a nuestro sitio web.