Con fecha 23 de agosto, se ha publicado en el B.O.E. la orden SND/888/2024, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso en el año 2025, a 9.007 plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura, diplomatura de Medicina. De las cuales, 8.377 son de acceso libre y 630 quedan reservadas para personas con discapacidad. La solicitud de participación podrá presentarse del día 2 al 16 de septiembre de 2024.

Detalles y respuestas a las preguntas más frecuentes

Para participar en las pruebas selectivas, será obligatorio cumplimentar la solicitud de admisión de forma electrónica en la Sede electrónica del Ministerio de Sanidad. La oferta de plazas podrá consultarse en el Anexo I de la orden de convocatoria. Asimismo, podrá ser consultada accediendo a la página web del Ministerio de sanidad. Las personas que hayan sido admitidas a estas pruebas en cualquier convocatoria previa, no tendrán que presentar copia de la titulación universitaria, debiendo indicar en la solicitud esta circunstancia. La tasa de derechos de examen será de 31,10 €. La prueba selectiva para acceder a las plazas ofertadas en la presente convocatoria consistirá en contestar un cuestionario de 200 preguntas más de preguntas de reserva. Cada cuestión constará de cuatro opciones de respuesta, de las que solo una de ellas será la correcta. El ejercicio tendrá una duración de 4 horas y media.

Cada respuesta válida recibirá una valoración de 3 puntos, se restará un punto por cada una de las respuestas incorrectas y se dejarán sin valorar las preguntas no contestadas. La valoración particular del ejercicio se obtiene de la suma total de las puntuaciones de las respuestas dadas por el/la aspirante. Para poder participar en los actos de elección y adjudicación de plazas, será necesario alcanzar una puntuación superior a 0 puntos. Según lo establecido en la orden de la convocatoria, se tendrán en cuenta la media del expediente académico que figure en la certificación académica personal. Esta puntuación final se expresará con los primeros dos decimales. Una vez tenga una plaza adjudicada, deberá realizar el examen médico antes de la fecha de toma de posesión, es decir, antes de la formalización del contrato de relación laboral.

Sin nota de corte para optar a una de las 9.007 plazas de medicina

Para esta convocatoria se ha decidido eliminar la nota de corte y como ya hemos mencionado, el único requisito para la adjudicación de plaza es superar la prueba con una nota superior a 0. Solamente habría que demostrar un conocimiento suficiente del idioma español para todas aquellas personas cuya lengua oficial no sea esta. Dichos conocimientos se acreditarán mediante un título oficial de nivel mínimo C1. Con este, ya son 6 años consecutivos los que el Ministerio de Sanidad ha lanzado la mayor oferta de Formación sanitaria Especializada. De modo que, si no estás preparado/a, no te preocupes, porque es previsible que el año que viene tengas una nueva oportunidad.

Mientras tanto, puedes echarle un vistazo al resto de convocatorias que cada publicamos en nuestro portal. Te invitamos a que compartas esta noticia con aquellos compañeros que aún no la conozcan para que también ellos puedan optar a una de las 9007 plazas de medicina dispuestas.