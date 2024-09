Anuncio

El último aviso de Yolanda Díaz Pérez dejó impactados a un gran número de españoles, que ahora tienen más interés que nunca en la vida y obra de la ministra de Trabajo y Economía Social. Su CV es uno de los más buscados de la política española. Medidas polémicas como la reforma laboral o la recién anunciada reducción de la jornada laboral llevan su firma, convirtiéndose en una de las caras visibles más llamativas del llamado Gobierno de coalición.

La abogada laboralista de profesión está en el cargo de ministra desde enero de 2020, cumpliendo también sus funciones en el cargo de vicepresidenta segunda del Gobierno de España desde julio de 2021. Entre marzo y julio de 2021, también cubrió el puesto de vicepresidenta tercera. Esto es, a grandes rasgos, lo que conoce “todo el mundo”.

En este artículo, buscamos sumergirte en experiencias laborales que, si bien no son secretas y están al “alcance de cualquiera”, muchos todavía no se han detenido a mirar o quizás no con suficiente atención.

Vida académica de Yolanda Díaz Pérez

La nacida en Fene (A Coruña) en 1971 estudió una Licenciatura en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Posteriormente, siguió sus estudios e hizo unos cursos superiores y de posgrado en Relaciones Laborales, Derecho Urbanístico y Ordenación Territorial y de Recursos Humanos.

Además, cuenta con una formación complementaria en Seguridad Social, contratación laboral, administración y poder político y sobre género. Una vida académica claramente enfocada y cualificada para el puesto que ocupa en la actualidad, como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social.

Experiencia profesional de Yolanda Díaz Pérez

Según la información aportada por La Moncloa, desempeñó el ejercicio profesional como abogada antes de ingresar como concejala en el Ayuntamiento de Ferrol, donde permaneció desde 2003 a 2011. En paralelo, trabajó como primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Ferrol, cubriendo el periodo comprendido entre 2007 y 2008. 2012 fue el año en el que dio dio el salto a diputada en el Parlamento de Galicia, donde continuó con su labor hasta 2016, año en el que pasó a ser diputada por Pontevedra en el Congreso desde 2019 y por A Coruña hasta 2019.

En 2020, la llamaron como Ministra de Trabajo y Economía Social hasta marzo de 2021, instancia en la que pasó a ocupar en simultáneo el cargo de vicepresidenta tercera del Gobierno hasta julio de 2021. Desde julio de 2021 hasta ahora es vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social.

Primeros pasos de Yolanda Díaz Pérez como abogada

Respecto a su carrera como abogada, colaboró con varios despachos de abogados e incluso se animó a crear el suyo propio. Durante su carrera como abogada, trató varias problemáticas laborales, trabajando también como asesora de la cofradía de pescadores y mujeres. 2002 fue un año decisivo para su carrera y para su vida. Dio el salto a la política como coordinadora general de Esquerda Unida, algo que tenía que pasar tarde o temprano.

En declaraciones con El País, Yolanda Díaz Pérez reveló que su vocación se despertó a la temprana edad de 4 años, cuando el político Santiago Carrillo le besó la mano.

¿Cuánto cobra Yolanda Díaz?

La plataforma de transparencia Newtral revela que la exlíder de Sumar, Yolanda Díaz, cobra un salario bruto anual de 84.600 euros, que corresponde a 7.050 euros si lo dividimos en 12 pagas.

En conclusión, el CV de Yolanda Díaz Pérez refleja el recorrido de una profesional formada y experimentada en el campo de las relaciones laborales, el trabajo, los recursos humanos y la política.