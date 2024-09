Habitualmente compartimos información y datos de interés sobre funcionarios, personalidades públicas y políticos, que pueden llamarte la atención, como el currículum de Pedro Sánchez. No obstante, son muchas figuras del sector público que tal vez no conozcas porque no es habitual que se mencionen en las entrevistas que se les realizan. Es por eso que nosotros lo hacemos por ellos. En esta ocasión es el turno de Félix Bolaños García, el actual Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

¿Qué ha estudiado Félix Bolaños García y de qué trabajó?

Se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Más tarde, realizó dos cursos de posgrado y fue el número uno de su promoción tanto en el Curso General de Abogacía como en el Curso Especial de Derecho Laboral de la Escuela de Práctica Jurídica. Fue en 1998 cuando el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes comenzó a desempeñarse laboralmente como abogado.

En 2001 empezó como abogado del departamento laboral en el bufete Uría Menéndez. Y desde 2005 ingresó como letrado asesor en el Banco de España. En materia laboral, sindical y de Seguridad Social. A partir de 2008 y hasta 2018 fue jefe de la división de Asesoría Jurídica Laboral y Documentación Jurídica del Banco de España.

La carrera política de Félix Bolaños García

Félix Bolaños García es militante del Partido Socialista Obrero Español. Entre 2008 y 2017 fue miembro del Comité Regional del mencionado partido de Madrid. En julio de 2014, Félix Bolaños fue elegido secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías, cargo para el que volvió a ser elegido en el 39.º Congreso celebrado en junio de 2017.

Desde el mes de septiembre de 2017 hasta agosto de 2018 fue secretario de la Fundación Pablo Iglesias. En junio de 2018 es nombrado secretario general de la Presidencia del Gobierno mediante Real Decreto 367/2018. Fue en julio de 2021 cuando el presidente Pedro Sánchez decide remodelar su gobierno y decide que él se convierta en ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Este lugar lo ocupaba antes Carmen Calvo. Su labor en esta puesto ha sido conseguir acuerdos entre el Gobierno y la oposición, tal y como ya hacía en puestos anteriores. Con dicho trabajo ha logrado conversaciones, por ejemplo, con el Partido Popular con el fin de renovar las instituciones del Estado que estaban caducadas o a punto de caducar. Un gran logro a destacar, ya que no siempre es fácil lograr acuerdos con fuerzas opositoras. Algunas de las distinciones que ha recibido a lo largo de sus años de trabajo el abogado son:

Cruz Distinguida de 2ª clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort

Premio Ilustre del Colegio de Abogados de Madrid

Premio de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid

¿Cuánto gana Félix Bolaños García en su puesto actual dentro del Gobierno de Pedro Sánchez anual y mensualmente?

Los datos actualizados sobre el salario de políticos, funcionarios y personalidades destacadas, se encuentra disponibles al público mediante Internet. Por el momento solo están cargados hasta el año 2023. Según se puede leer, Félix Bolaños García ganaba hasta esa fecha anualmente 92.903,18 euros. Lo que indica un sueldo bruto mensual de 7.741,93 euros.

A través de la web no solo puedes encontrar información respecto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, sino de muchos otros integrantes del actual Gobierno. ¿Consideras que es justo que reciban dicha suma o te parece que debería haber cambios en ellas? Si quieres conocer más datos interesantes sobre el cartel político de nuestro país, visita nuestro portal digital. Allí encontrarás artículos similares a este, donde comentamos los sueldos y currículums de algunos de los políticos más destacados.