En la actualidad se están normalizando totalmente las separaciones y divorcios matrimoniales. Gracias a esto, los hijos e hijas deben decidir y elegir entre vivir con su madre o con su padre. Hoy en día es normal que ambas partes del matrimonio trabajen para poder llevar a flote a una familia, no obstante, la madre juega un papel muy importante en el hogar, ya que la misma lleva todos los cuidados y la atención casi total de la familia. Por esta razón es que en la mayoría de los casos, los hijos e hijas de todo el mundo optan por elegir a la madre a la hora de un divorcio. Ahora se están ofreciendo ayudas económicas a estas mujeres por parte del SEPE. ¿No lo sabías? Aquí te lo explicamos.

Nuevas ayudas para estas madres ofrecidas por el Servicio de Empleo Público Empleo

La gran noticia que nos trae el SEPE, es justamente para ayudar a aquellas madres que cuentan con el peso de llevar una familia totalmente solas y no le son suficientes los recursos. El caso más preocupante es cuando la custodia de los hijos no se encuentra compartida, por lo tanto no recibe la manutención que es debido.

Este tipo de casos son los que el SEPE quiere contrarrestar, apoyar económicamente a aquellas madres solteras, mayores de 45 años, contando con cargas familiares y desempleo. Por esta razón, la ayuda que se dispone es un subsidio para mujeres mayores a los 45, esto siempre y cuando ya hayan gastado previamente la prestación contributiva del paro sin soluciones en el ámbito laboral, pero me se encuentran buscar en una búsqueda activa de trabajo.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el SEPE está ofreciendo subsidios de alrededor de 480 euros al mes, todo esto por un plazo de seis meses. En caso de continuar en esta situación, siempre y cuando sea demostrable, este plazo se podrá extender hasta un máximo de 30 meses. Esto mismo es con el fin de ayudar a aquellas madres que son la cabeza de la familia y presentan grandes conflictos para establecerse en el sector laboral.

¿Cómo inscribirte para solicitar el subsidio del SEPE?

Para poder contar con esta ayuda económica, se deben poder cumplir una serie de pautas. Este sector nos facilita la información en su página web oficial, al alcance de todos. Los requerimientos a tener en cuenta serían: Por supuesto, el punto más importante es estar desempleado, se deben haber agotado la prestación por desempleo del nivel contributivo y el individuo debe estar a cargo de una familia. El usuario no debe tener ningún tipo de rentas que superen el 75% del salario básico interprofesional. También se hará una comparativa entre las pérdidas y ganancias patrimoniales, para poder obtener la diferencia entre las partes.

¿Cuál es la cuantía de estos subsidios para madres?

El SEPE está ofreciendo subsidios que proporcionarían 2.800 euros a cada mujer que pueda cumplir todos los requerimientos. Lo que que se intenta es que esta contribución llegue a la mayor cantidad de gente. Lo mejor de todo es que estamos hablando de un formulario abierto a todo el público. Por lo tanto se espera que las madres solteras puedan llegar a obtener alguno de estos beneficios y que puedan salir adelante con esto mismo.

Se espera que todo esto ideado por el SEPE funcione como solución para todas aquellas mujeres que por alguna u otra razón son madres solteras y son la cabeza de una familia. Con todo esto se quiere por lo menos aliviar el día a día luego de quedar desempleado totalmente.

Esta es una ayuda más por parte del SEPE para contribuir positivamente con el desarrollo social y laboral de la población. El sector específico en el que se estaría centrando el SEPE en este momento, son aquellas personas que se encuentran en situación de paro y buscan una nueva posibilidad económica.