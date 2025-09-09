Se necesita personal en Cambados (Pontevedra) para trabajar en la fábrica Mariscos Daporta: cómo enviar el currículum

¿Buscas una oportunidad laboral dentro de la industria alimentaria? Mariscos Daporta, empresa fundada en 1955 y especializada como centro de depuración y expedición de moluscos bivalvos, además de productora de ostra, ha lanzado una oferta para cubrir la falta de personal y trabajar como operario/a de producción en su fábrica de Cambados (Pontevedra). A continuación te contamos los requisitos, condiciones y pasos para inscribirte en esta oferta de empleo.

Mariscos Daporta abre proceso de selección en Cambados (Pontevedra) para operario/a de producción

Si estás interesado/a en trabajar en la empresa Mariscos Daporta, debes saber que la compañía refuerza su área de producción con un perfil polivalente, en su planta situada en el municipio gallego de Cambados. Se trata de cubrir una vacante, donde las funciones principales del puesto, son:

Limpieza, selección y envasado de producto.

Labores de carga y descarga.

Apoyo general en la línea de producción.

¿Cuáles son los requisitos para participar en el proceso de la empresa Mariscos Daporta? En este caso, el equipo de recursos humanos de la compañía de Combados, solicita que las personas interesadas, cumplan con el perfil necesario, que en este caso, son los siguientes:

Formación académica: sin estudios.

Experiencia: no requerida (se valorará experiencia previa en el sector).

Conocimientos valorables: empaquetado, materiales, envasado, industria alimentaria, cadena de suministro, operaciones de fabricación, manejo de herramientas y obra.

Certificados recomendables (no imprescindibles): Curso de manipulador/a de alimentos. Certificado de manejo de carretillas elevadoras.



Respecto a las condiciones laborales, la empresa ofrece un contrato de duración determinada, con una jornada completa. La empresa valorará positivamente a candidaturas que se ajusten al perfil y a las necesidades operativas del centro.

Cómo enviar el currículum a Mariscos Daporta

¿Te ha resultado una oferta de empleo accesible con lo que buscas? Si estás interesado/a en participar en este proceso de selección y quieres unirte al equipo Mariscos Daporta, prepara tu currículum actualizado y sigue estos pasos:

Accede al portal de empleo donde está publicada la oferta de Operario/a – Mariscos Daporta (Cambados). Revisa con detalle requisitos, funciones y condiciones. Pulsa en “Inscribirme en esta oferta” (o botón equivalente). Adjunta tu currículum actualizado; si los tienes, incluye los certificados de manipulador/a de alimentos y carretillas elevadoras.

Una vez enviada la candidatura, pasará a evaluación por parte de la empresa. Si tu perfil encaja con lo solicitado, te contactarán para continuar con el proceso de selección en Mariscos Daporta (Cambados).