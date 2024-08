La nómina está cargada de información valiosa que a menudo dejamos pasar, como las 3 claves que muestran si el pago es correcto. Sin embargo, hay otro tema que a menudo preocupa a los trabajadores: el importe que cobrarán el día que se jubilen. Si bien las personas que trabajan lo hacen para mantenerse económicamente en el “ahora”, el momento del retiro profesional llegará y es importante estar preparado/a. Todos los trabajadores por cuenta ajena reciben mensualmente una nómina con su salario.

El documento dispone de varias partes que recopilan datos relevantes que conviene revisar. Haciendo esto, el usuario se cerciora de que no tendrá sorpresas desagradables en el futuro.

Además del total líquido a percibir, las deducciones o retenciones, hay otro punto importante a considerar. Este es la base de cotización, un aspecto que determina el importe de la futura jubilación del trabajador/a.

¿Para qué sirve la base de cotización de la nómina?

La base de cotización es el salario global que se recibe mensualmente comúnmente conocido como sueldo bruto. Incluye las pagas extraordinarias prorrateadas, las horas extra y el importe de las vacaciones, tanto las retribuidas como las no disfrutadas. No obstante, no todo se incluye en la base de cotización. Esto quiere decir que existen otros ingresos que el trabajador puede recibir que no cuenta a la hora de hacer el cálculo de lo que ha cotizado.

Estos son los gastos de transporte que hayan sido retribuidos al empleado, las dietas y otra información adicional retribuida que la empresa haya abonado. La base de cotización sirve para determinar cuál es el importe de la pensión de jubilación.

Una mujer con gafas calculando la pensión que le va a quedar con una de sus nóminas.

¿Por qué? Porque el importe de la pensión contributiva se obtiene realizando un cálculo sobre las cotizaciones que el trabajador ha ejecutado en los últimos 300 meses, antes de la fecha de inicio del retiro laboral. También, de acuerdo a lo cotizado, se determina el importe del paro o una baja médica.

¿Cómo saber mi base de cotización en la Seguridad Social?

Es posible obtener un informe de bases de cotización de la Seguridad Social actualizado. El objetivo es obtener información y avisar de cualquier error que pueda surgir. Para obtenerlo, el interesado o la interesada debe ingresar en la web de la Seguridad Social y pulsar “Consultar bases”. Después, debe seguir los siguientes pasos:

Identificarse vía Cl@ve Permanente, Cl@ve PIN, vía SMS o DNIe o certificado.

Tras la identificación, aparecerá en pantalla una imagen que pondrá “Tus bases de cotización” hasta la fecha.

Pulsar en la opción “Descargar el informe” para descargar una copia en formato PDF.

Simulador de jubilación de la Seguridad Social

La Revista de la Seguridad Social informa sobre otra forma de obtener una guía sobre el futuro importe de la futura jubilación de los usuarios: el simulador de jubilación. Es una herramienta que utiliza la información de la Seguridad Social de cada ciudadano. Así, los interesados obtienen un cálculo de la prestación que les correspondería. Proyecta la situación de cada uno hasta la fecha de su jubilación ordinaria.

Utiliza la información disponible y completa el tiempo que le queda al usuario hasta la edad ordinaria de jubilación. Lo hace contextualizando una hipotética realidad en la que el trabajador mantiene las condiciones que tiene al momento de la consulta, aunque permite la posibilidad de modificación en este último punto.

Además, calcula la previsión de sus respectivas cuantías y muestra detalles completos del cálculo. Si el usuario tiene sus propias previsiones sobre cómo será su vida laboral, el sistema permite modificaciones en la proyección, como periodos de trabajo, bases de futura cotización y un largo etcétera. Otra posibilidad es ingresar información personal relevante para el cálculo y recibir el resultado concreto de la pensión en diferentes fechas, dentro de las posibles.

En definitiva, la nómina puede llegar a ser muy eficaz no solo para saber si el trabajador cobra de manera correcta sino también para calcular la jubilación e incluso el finiquito que le pertenece por año trabajado.