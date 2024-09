Anuncio

Las noticias y los cambios en las pensiones han sido de suma importancia durante este 2024 para aquellos que busquen cobrar la suya o estén haciéndolo actualmente. Una nueva reforma afectará al poder adquisitivo de los jubilados que cuenten con los requisitos necesarios, los cuales, son más de 500.000 en España, según la Seguridad Social. Esto tiene que ver con la subida en las pensiones que se ha dado en los últimos meses gracias a las políticas realizadas por el Estado. En este caso, el IPC afecta directamente al cambio que tendrán los pensionistas por la no contributiva y los de la contributiva. Pero, cabe tener en cuenta que, las subidas en las pensiones beneficiarán más a las no contributivas que a las contributivas, debido a un cálculo porcentual de las cotizaciones realizadas durante los años de trabajo.

Subida de las pensiones contributivas y pensiones no contributivas

El aumento se dará a partir de 2025 en las diferentes pensiones. Las no contributivas, por su parte, subirán unos 350 euros por año, mientras que la subida para las contributivas será de aproximadamente 200 euros. De esta manera, la Seguridad Social busca beneficiar a los sectores más vulnerables que reciben la paga mínima en sus jubilaciones. Asimismo, la pensión anual representará una base de 7.600 euros anuales para los no contributivos, lo que supone un gran aumento frente a los actuales 7.250 euros. A partir de estas modificaciones, los ingresos en los años siguientes irán en aumento, por lo que en 2026 será de 7.900 euros y en 2027 de 8.250.

La medida tiene como efecto alcanzar a sacar a la mayoría de los jubilados con pensiones no contributivas del umbral de pobreza, para así acortar la brecha creada gracias al aumento adicional. La subida de las cuantías será clave para equiparar salarios de diferentes sectores, pero deben cumplir una serie de requisitos para acceder a ellas.

Contar con pensión no contributiva.

Ingresos anuales inferiores a 7.250 euros.

Residir en España por al menos 10 años y con dos años inmediatamente antes de pedir la pensión.

Si vives acompañado, el ingreso total del hogar no debe superar los 12.300 euros si es que son dos personas, o 17.400 euros si son tres.

Un dato a tener en cuenta respecto de estas pensiones es que son recibidas por unas 10.000.000 de personas en toda España. Las cuales, un 64% son jubilados, mientras que el 23% son por viudedad, un 9% por incapacidad permanente y un 3% por orfandad. Este tipo de pensión está muy solicitada todos los años. Ya, en 2023, el número de beneficiarios aumento en 100.000, y para este 2024, se prevé un aumento mayor, según la Seguridad Social.

Más aumentos a futuro

Según información de la Seguridad Social, con la modificación que puede llegar en la edad de jubilación y con un aumento significativo para la recepción del 100% de la pensión, la cantidad de adherentes subirá como en ningún otro año. A partir de esto, el aumento en las pensiones será mayor, sumado al IMV (ingreso mínimo vital). Y es que la mayoría de españoles/as no llega a los 36 años de cotizaciones en la Seguridad Social. Por lo que la posibilidad de acceder a la pensión no contributiva se convierte en una opción realista al no llegar a cumplir los 15 años que corresponden por ley para optar por la jubilación.

