Gran parte de las prestaciones que han lanzado tanto el Gobierno como la Seguridad Social tienen como iniciativa la potenciación de los ingresos económicos en los hogares más vulnerables de España. Con esto, el objetivo es poner fin al riesgo de pobreza de los mismos con ayudas que pueden ser más que útiles para aliviar deudas pendientes o proyectos de la familia. En este sentido, una nueva ayuda de hasta 3.500 euros se encuentra activa.

A pesar de que la inscripción para recibir esta gran ayuda de 3.500 euros está activa y pocos saben de su existencia, aquí os mostraremos de qué se trata, quiénes pueden acceder a la misma y cuál será la cantidad de dinero que percibirá cada familia solicitante. Al tratarse de una beca del Gobierno, se convierte en una ayuda vital para gastos esenciales en situaciones concretas. En este caso, está destinada para los estudiantes de Formación Profesional. Aunque parece algo inalcanzable, puedes recibir esta bonificación cumpliendo requisitos más que aplicables por una gran porción de los estudiantes españoles.

La ayuda de 3.500 euros para los estudiantes y familias en toda España

Se trata de una iniciativa que ha sido lanzada en forma de beca para los alumnos de Formación Profesional, FP, de Grado Medio. Pero la cuantía variará dependiendo algunos requisitos, diferentes a los que determinarán la recepción de la ayuda. En este artículo, detallaremos qué debes cumplir para recibir esta prestación que puede ascender hasta 3.500 euros. Todo ha sido lanzado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, quienes buscan incentivar las comodidades de las familias que cuenten con una persona realizando su estudio de Grado Medio para así salir al mundo laboral siendo un profesional.

En este sentido, las personas que estén en su primer curso de FP, la cantidad puede rondar entre los 3.250 euros y los 2.500 euros. Por otra parte, los que estén en sus estudiantes del segundo curso pueden recibir una cantidad menor: entre 2.500 y 1.925 euros. Cabe destacar que todo esto estará determinado según la renta familiar de cada alumno, lo que puede permitir que el monto sea mayor de ayuda si la persona recibe menos ingresos anuales declarados en Renta. En el mismo sentido, el Ingreso Mínimo Vital, conocido como IMV, también podrá hacer que la ayuda llegue a los soñados 3.500 euros.

La cifra llegará a su cima de 3.500 euros cuando las familias alcanzadas por el beneficio reciban la Renta Mínima o IMV y cuenten con un estudiante en el primer curso. En caso de recibir este ingreso mínimo y ser estudiante de segundo curso, se recibirá una cifra cercana a los 2.800 euros. Ten en cuenta que la beca estará ajustada a cuánto debe ser abonado para el curso a desarrollarse. Por lo que estará todo digitado para realizar la cobertura exacta de esta formación.

Requisitos para pedir la ayuda para estudios

Los requisitos que debes cumplir para ser parte de los beneficiarios de esta ayuda motivada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para estudiantes de Formación Profesional de Grado Medio son: no debes ser repetidor, no superar los 35 años si estás en el primer curso y menos de 36 si estás en el segundo, contar con una Renta familiar menor a 36.913 euros. Quienes no cumplan con estas condiciones pasarán por el filtro que asegurará su asignación, pero buscarán siempre colaborar al desempeño académico de los grupos vulnerables.

De este modo, no pierdas tiempo y consulta en la Sede Electrónica de Madrid cómo ser parte de la beca de formación profesional que puede ascender a los 3.500 y transformarse en una ayuda más que imprescindible para los estudiantes con menos ingresos. A través de su portal, encontrarás las resoluciones recientes y el paso a paso para consultar la disponibilidad.