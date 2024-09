La baja laboral es una herramienta muy útil que tiene como objetivo proteger al trabajador en momentos de accidentes, lesiones o alguna enfermedad. Se trata de un periodo que se le concede a la persona para que así pueda llevar a cabo su recuperación o tratamiento de forma efectiva. ¿Cómo se pide la baja laboral? Sólo basta con acudir a un médico para que certifique que efectivamente hay alguna enfermedad, lesión o dolencia. Sin embargo, la Seguridad Social endurecerá los trámites para solicitarla y habrá varios cambios en la presentación de los certificados. Quédate para saber más detalles de esta medida. Además, te invitamos a que informes sobre otras novedades del INSS, como la suba en el cobro de estas pensiones.

Por qué la Seguridad Social hizo cambios para el trámite de la baja laboral

Los cambios en el trámite de solicitud de la baja laboral se deben a las constantes críticas que hubo respecto a esta herramienta. Por un lado, están los trabajadores que abusan del uso de esta herramienta y no cumple con sus funciones, poniendo así en una situación complicada a la empresa. Y por otro lado tenemos a los empresarios, que no reconocen el motivo de la baja y no otorgan el descanso legal. Ahí es donde interviene el médico, quien es el que debe dar fe de la existencia de la gravedad del asunto, aunque también califican de «subjetiva» esa opinión y termina por depender de lo que afirma el trabajador.

A priori, todos deben confiar en que el pedido de esta herramienta está más que justificado. Es decir, que no se usa de manera irresponsable por ninguna de las partes para beneficiarse. Pero, ¿por qué hay tanta desconfianza? Por unos datos que salieron a la luz. Se tratan de unas investigaciones que muestran información que hizo poner la lupa sobre este trámite.

Por ejemplo, un informe llevado a cabo por entre «Umivale Activa» y el «Ivie», en España se registraron durante el año 2023 más de 450 bajas laborales por cada 1.000 trabajadores. Como ves, es una cifra impresionante, que encaja con las 8 millones de personas que solicitaron su baja laboral el año anterior, según informaron desde el INSS. La consecuencia de esto es que representan el segundo gasto más importante de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Cambios a la hora de tramitar la baja laboral

Ante toda esta situación, el Gobierno decidió comenzar un proceso de cambios en el proceso, haciendo mayor énfasis en el control. Una de las medidas fue que, desde el mes de abril, no son los trabajadores los que tienen que llevar el certificado a la empresa, sino que el médico es el encargado de enviar el documento. Así, se gana tiempo que antes solía perderse con la burocracia y, además, evitan que la persona tenga que salir en medio de su enfermedad para entregar la hoja firmada por el especialista.

Pero este cambio no se hizo solamente para «facilitar» el trámite de la baja laboral. Con esto, la Seguridad Social pretende que haya una comunicación directa entre el empresario y el médico. De esta forma, la empresa tiene la garantía que hay un especialista que avala que el trabajador se acoja de forma transparente al pedido y no lo haga solo para desentenderse de su actividad laboral.

