Un nuevo cambio ha salido a la luz para quienes cobran su jubilación en España. A partir de la conocida reforma de pensiones, una sorpresiva modificación en las de unas 450.000 personas se hará realidad desde el 2025. Aunque pocos conocían el aumento de 350 euros que se dará en su pensión, podrán recibirla solo con contar con ciertos requisitos que pueden ser más que beneficiosos para las personas más vulnerables y así garantizar el poder adquisitivo de los jubilados.

Este cambio, que llegará en 2025, tendrá otras etapas con más aumentos en los próximos años. Pero, en primera instancia, se trata de unos 350 euros anuales más para cada jubilado en su pensión. Sin embargo, son algunos los que verán este beneficio reflejado en su bolsillo. Por eso, en este artículo, detallaremos qué debes cumplir para poder tener el dinero en tu cuenta a partir de lo que has cotizado durante tu vida laboral.

Requisitos para cobrar 350 euros más en la pensión: cambio y reforma

El aumento de 350 euros anuales, aprobado por el Gobierno, forma parte de la subida que tendrán aquellos que cuenten con pensión no contributiva de jubilación e invalidez. Es decir, las personas que recibirán este extra serán las que no han cotizado lo suficiente para acceder a la pensión contributiva. A partir de estos datos, 283.000 personas que cobran la pensión no contributiva y otras 171.000 que reciben la de invalidez, verán un incremento que no para en su pensión. Y es que, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se busca un 18% de aumento para 2025.

Con este porcentaje a futuro, los pensionistas con jubilación no contributiva podrán recibir hasta 542 euros mensuales. Si tomamos los 540 euros mensuales y lo multiplicamos por las 14 pagas, se llega a una cantidad de 7.600 euros anuales que recibirán los jubilados. Es decir, 350 euros más que los 7.250 euros actuales para los beneficiarios de las prestaciones. De este modo, la reforma de pensiones puede ser una gran ayuda para los mayores con menos poder adquisitivo. Ya sea para su subsistencia o para los que carecen de recursos suficientes.

Requisitos para solicitar la pensión no contributiva de invalidez o de jubilación

Si buscas formar parte de estos grupos de pensionados, cabe destacar que tienes que ser de las personas que carecen de ingresos o tienen algunos inferiores a 7.250 euros anuales para 2024, con un aumento que en 2025 rondará los 7.600 euros. Además, si convives con familiares, deberás considerar la suma de las rentas o ingresos por año de los miembros y así considerar si continúa siendo inferior a las establecidas por IMSERSO en esta guía detallada con los datos más importantes. Si quieres conocer los requisitos específicos para la solicitud de pensión no contributiva, son los siguientes:

Debes tener 65 años o más en el momento de la solicitud.

Residir en España durante 10 años entre los 16 años y la fecha de la solicitud.

Para aquellos que quieran pedir la pensión no contributiva de invalidez deben tener en cuenta que deben ser mayores de 18 años y menores de 65 al momento de la solicitud. Además, residir en España durante cinco años y los últimos dos anteriores a la petición. Por último, es clave tener una discapacidad o enfermedad crónica superior al 65%. Si buscas más información sobre cambios en las pensiones, jubilaciones y cotizaciones, en nuestra sección «Orientación» encontrarás lo más relevante y actualizado.