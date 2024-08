Si has recibido una casa por herencia, podrías librarte de pagar el Impuesto de Sucesiones a Hacienda. Lo que no podrás hacer es evadir la multa que Hacienda le está poniendo a los propietarios por incumplir una importante regla. La Agencia Tributaria vigila con lupa las transacciones de compraventas de viviendas y, si no te ciñes a lo que dice la ley, podrías tener graves problemas. Las multas pueden ser de hasta 100.000 euros.

La venta de una vivienda es una operación relevante para la Agencia Tributaria, ya que implica movimientos de miles de euros. El foco está puesto tanto en que la transacción se haga de manera segura y corresponda con lo que registra el papel, como en que el precio de venta de los inmuebles sea correcto.

Aunque lo habitual es que los propietarios busquen la máxima rentabilidad al vender su propiedad, hay instancias en las que bajan el precio para venderlas rápido por diferentes razones. Si bien es su vivienda y “pueden hacer lo que quieran”, existen unos parámetros a seguir a la hora de vender un inmueble.

Hacienda no te permitirá que hagas esto con tu vivienda: la multa asciende a 100.000 euros

En algunos casos, los propietarios venden sus viviendas por debajo del precio por razones poco lícitas, prácticas que sanciona la Agencia Tributaria. Las multas pueden ascender hasta 100.000 euros para los propietarios que vendas sus propiedades a precios demasiado bajos. ¿El motivo? Hacienda busca combatir el fraude fiscal que puede estar involucrado en estas prácticas.

Operaciones como estas pueden verse como una buena opción para las personas que buscan blanquear dinero y evitar el pago de algunos impuestos. “Disfrazan” donaciones altas como compraventas a precios bajos para evitar el pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La Agencia Tributaria permanece atenta al importe por el que se realizan las operaciones y, si considera que están muy por debajo del valor de mercado, investiga.

Esto no quiere decir en todos los casos exista una multa, pero sí se abre una investigación para determinar si ha existido un mal accionar o no. Para estipularlo, se tiene en cuenta el valor de mercado del inmueble. Según explican desde el portal inmobiliario Idealista, las sanciones de la Agencia Tributaria dependen de cuánto menor sea el precio del valor de mercado.

Vender una propiedad con un precio entre el 10 y el 5% inferior al valor real de la vivienda está considerado una sanción leve con multas que oscilan entre 1.000 y 10.000 euros. Por otra parte, las ventas con un precio inferior al 5% del valor del inmueble son una sanción grave y el importe de las multas se sitúa entre los 20.000 y los 100.000 euros. En los casos más graves, podría derivar en penas de entre 6 meses y 2 años de prisión.

Hacienda no perdona: valores de las multas por vender tu casa por debajo del mercado

De esta manera, si vendes una casa con un valor de mercado de 180.000 euros los límites sancionables serían estos:

Sanciones leves (1.000 a 10.000 euros): si la operación se realiza por un precio de entre 18.000 euros y 9.000 euros.

Sanciones graves (20.000 a 100.000 euros): si el precio es menor a 9.000 euros.

Asimismo, cuando se produce la venta de un inmueble, dicha transacción debe quedar registrada en la declaración de la Renta. Cuando se trata de la venta de la vivienda habitual, hay casos en los que las ganancias pueden quedar exentas. Si en 2023 vendiste tu casa y no lo dejaste asentado en Hacienda, pronto podrías recibir una espantosa carta. La Agencia Tributaria está alerta y conviene estar advertido/a.