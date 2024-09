Un error en una ley podría ocasionar un gran número de despidos en España. Es tiempo de cambios en el país. Así quedó demostrado con el último movimiento de las jubilaciones, que ayudará a los mayores de 55 años según la Seguridad Social. Sin embargo, los cambios no siempre son para mejor, especialmente cuando ocurren errores (para algunos imperdonables) que perjudican a un gran número de personas.

Esto es lo que ha pasado con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Se ha realizado una modificación sustancial en el Estatuto de los Trabajadores que ha tenido un resultado devastador para los trabajadores españoles. La reforma entró en vigor el pasado mes de agosto y el pronóstico es que muchas personas podrían verse afectadas, de la forma más negativa. Establece un nuevo criterio para los despidos que se tengan luz tras la solicitud de una adaptación de jornada por parte del trabajador, además de la eliminación del despido automático para los empleados reconocidos con una incapacidad permanente

Hasta ahora, la legislación laboral española consideraba nulos los despidos producidos en un plazo inferior a los cuatro meses siguientes a la solicitud de una adaptación de jornada. Esta podía solicitarse por diferentes motivos: discapacidad, maternidad, paternidad u otras circunstancias personales.

El error en el Estatuto de Trabajadores que podría acabar en miles de despidos

Sea como fuera, la nueva normativa elimina la nulidad automática, por lo que el empleador tiene vía libre para justificar despidos en estas circunstancias.

Ahora no se producirá la declaración automática, sino que serán los trabajos los que se verán obligados a demostrar que el despido no sido exclusivamente por haber ejercido este derecho y no por otra razón.

El empleado no queda blindado como antes y solo se declarará un despido nulo si logra demostrar que la extinción de su vínculo laboral se ha generado únicamente por solicitar la adaptación de jornada.

Cambios en los despidos de España: esto es lo que dice la última reforma

Mayor flexibilidad para el empresario. Este cambio en la ley permite que las empresas cuentan con un margen mayor de movimiento para justificar despidos , siempre que puedan demostrar que existen motivos objetivos y económicos que lo justifiquen.

, siempre que puedan demostrar que existen motivos objetivos y económicos que lo justifiquen. Incertidumbre para los trabajadores. Al abrirse esta ventana para el empresario, el trabajador queda desprotegido ante la posibilidad de ser despedido tras solicitar una adaptación de jornada. Esto se traduce en una mayor inseguridad laboral, ya que la posibilidad de ser despedidos estará más latente.

Necesidad de negociación. Este contexto recrea un ambiente propicio para el aumento de los conflictos laborales respecto a las adaptaciones de jornada. Ahora los trabajadores tendrán que negociar con sus jefes condiciones más favorables para garantizar su estabilidad laboral.

Consecuencias económicas del último cambio en el Estatuto de Trabajadores

El nuevo marco legal viene acompañado de una serie de implicaciones económicas que padecen tanto empresas como trabajadores:

Aumento de litigios laborales. Puede que se genera un aumento en el número de demandas judiciales vinculadas con despidos tras solicitudes de adaptación de jornada. Esto producirá costes legales para las compañías y podría ralentizar los procesos de selección y contratación.

tras solicitudes de adaptación de jornada. Esto producirá costes legales para las compañías y podría ralentizar los procesos de selección y contratación. Mayor dificultad para conciliar vida laboral y familiar. La incertidumbre que genera este cambio podría disuadir a los trabajadores que estuvieran pensando en solicitar adaptaciones de jornada. De esta manera, se dificultaría el contexto para conciliar la vida familiar y laboral con un impacto negativo en la productividad del empleado y su estado de bienestar general.

Cambios de puesto recurrentes. Los empleados que conciben su empleo como un espacio poco seguro o inestable podrían ser más propensos a buscar nuevas oportunidades laborales antes que lidiar con negociaciones que le provocan incertidumbre. Esto podría desembocar en mayores costes de selección y formación de personal para las empresas.

¿Qué pueden hacer los trabajadores para evitar despidos con la nueva ley?

Frente a este nuevo escenario, es crucial que los trabajadores que estén considerando pedir una adaptación de jornada reciban una asesoría adecuada por parte de un abogado laborista o un sindicato. Por su parte, los sindicatos han mostrado su preocupación ante este cambio legislativo.

En definitiva, este cambio en el Estatuto de Trabajadores plantea fuertes interrogantes para los trabajadores en caso de despidos. Siguiendo esta misma línea, si la empresa en la que trabajas te echa, en este u otros contextos, y consideras que ha efectuado un destino improcedente, te interesará saber cómo calcular la indemnización y saber cuánto te tiene que pagar.