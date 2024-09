El mayor objetivo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es que el mayor número de desempleados encuentre un trabajo digno con el que salir del paro. Por esta razón, lanza de manera recurrente ofertas de empleo de calidad que impulsan la carrera del talento desaprovechado. Un ejemplo clarísimo fueron los miles de puestos FIJOS que publicó hace unos días. Sin embargo, hay algunas personas a las que les cuesta más encontrar trabajo y es ahí donde el SEPE oferta cursos gratuitos para reinsertar a los usuarios al mercado laboral.

Uno de los aspectos transformadores del último tiempo ha sido la implantación de las nuevas tecnologías y el mundo digital. “Si su negocio no está en Internet, su negocio no existe”. Esta frase pronunciada por Bill Gates se siente más latente que nunca ante el auge de las profesiones que han aparecido a raíz de la virtualidad. Muchos trabajos que requerían de oficinas, hoy se hacen desde casa, empleos que antes existían hoy han sido suplantados por máquinas y funciones que antes no eran necesarias, hoy requieren de profesionales cualificados.

En un mundo cada vez más conectado, contar con conocimiento en ciberseguridad, marketing digital, desarrollo de aplicaciones o inglés empresarial es crucial tanto para emprendedores como para trabajadores. Abre un nuevo abanico de posibilidades y, aunque finalmente se diera el caso de que el usuario encontrara un trabajo donde no necesita estos conocimientos, de igual manera le servirán para desenvolver en su vida diaria.

5 cursos tecnológicos del SEPE

Como mencionamos anteriormente, además de las ayudas económicas, el SEPE pone especial esfuerzo en la formación de los desempleados. De hecho, muchos de sus cursos también van dirigidos a personas que ya están empleadas, pero desean mejorar sus condiciones. Siempre tienen preferencia quienes no tienen ningún trabajo. Sin embargo, quienes buscan superarse y mejorar pueden aspirar a formar parte de las clases del SEPE.

Estos son los 5 cursos tecnológicos del SEPE que podrían transformar tu vida:

Ciberseguridad básica. Enseña cómo proteger tu información personal y la de tu negocio de los ciberdelincuentes. Un curso de 1,5 horas que te convierte en un experto/a de internet y gracias al que podrás navegar por la red de forma segura.

Marketing digital para emprendedores. Te muestra cómo crear tu propia tienda online con PrestaShop, además de atraer a miles de clientes. Un curso completo con el que se podrán dominar las herramientas del marketing digital y hacer crecer tu negocio.

Desarrollo de aplicaciones Android. Quien se implique en este curso “saldrá” sabiendo cómo desarrollar aplicaciones desde cero con Java.

Growth hacking. Permite crear y aplicar técnicas innovadoras de marketing para captar la atención de potenciales clientes y hacer crecer negocios de manera exponencial. Ideal para los profesionales del marketing digital que desean ampliar sus conocimientos.

Inglés empresarial. ¿Quieres perfeccionar tu inglés y llevarlo al próximo nivel? Ahora es posible con este curso gratuito del SEPE. Conocer más sobre este idioma universal te abrirá las puertas que hoy se te están cerrando.

¿Por qué deberías estudiar estos cursos tecnológicos?

La razón es porque son GRATIS. Si no tienes nada que hacer o tienes un hueco libre, qué mejor que llenarlo con un curso/ cursos que te permitan mejorar tus habilidades con conceptos que puedes aplicar en tu propio emprendimiento o marca personal. Aun siendo desempleados, mostramos nuestra marca personal en cada aplicación de empleo a través del CV.

Flexibilidad. No son cursos cerrados y rigurosos en los que tienes que cumplir horarios. Puedes aprender a tu ritmo y desde cualquier parte.

Rápida salida laboral. Si te ha costado encontrar trabajo hasta ahora, puede tener que ver con que estás desactualizado/a. Los conocimientos impartidos en estos 5 cursos del SEPE son altamente demandados en el mercado laboral, por lo que hacer estos cursos significa estar un paso más cerca de ese empleo que tanto buscas.

En definitiva, el SEPE busca bajar el porcentaje de paro de España con estos 5 cursos tecnológicos. Una prueba más de su compromiso con la formación, que también ha quedado demostrado con el préstamo de 600 euros que brinda para estudiar.