El SEPE ofrece una ayuda para los desempleados mayores de 52 años. Es una prestación destinada a ayudar a uno de los sectores de la población más castigados por la falta de empleo. Muchos ciudadanos/as que superan los 52 se enfrentan con grandes desafíos a la hora de reintegrarse en el mundo laboral. Al quedarse en paro a una edad avanzada, encontrar empleo es más difícil en comparación con los desempleados jóvenes.

En la actualidad, la ayuda económica asciende a 480 euros mensuales, el 80% del IPREM. Se cobra de por vida hasta que el beneficiario alcanza la edad de jubilación o encuentra trabajo. Una de las diferencias de este subsidio con otros es que la base de la cotización para la jubilación es del 125% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En 2024, esta base subió a 1.653,75 euros mensuales tras un aumento del 5% en el SMI, que ahora asciende a 1.134 euros al mes.

Requisitos para pedir el subsidio para mayores de 52 años del SEPE

Este subsidio está pensado para personas mayores de 52 años que hayan agotado todas las prestaciones contributivas sin conseguir empleo y no tienen posibilidades inmediatas reales de volver al mercado laboral. Sin embargo, no todos los ciudadanos/as en esta situación pueden recibir el subsidio. El SEPE restringe la ayuda a quienes no hayan cotizado 15 años. Dos años de cotización tienen que estar dentro de los últimos 15, es decir, de los últimos 15 años previos a la solicitud.

Un requisito con el que se busca asegurar que los beneficiarios/as del subsidio hayan contribuido sustancialmente al sistema en épocas anteriores. Esta medida también busca garantizar la sostenibilidad del sistema de prestaciones. Sin embargo, la restricción de los 15 años de cotización ha venido acompañada de algunas críticas. Determinados usuarios consideran que este nuevo requisito podría dejar a personas vulnerables sin un apoyo económico valioso.

El SEPE cancela el subsidio para mayores de 52 años en estos casos

La concesión del subsidio no es la meta, sino una sola parte del camino, ya que los beneficiarios/as deben cumplir con determinadas normativas para evitar infracciones que puedan poner en riesgo el subsidio. Para conservar la ayuda mensual para mayores de 52 años, el usuario receptor debe estar al tanto de los requisitos que pide el SEPE, cumplirlos y notificar de los cambios. De lo contrario, el organismo podría cancelar el subsidio.

Una de las principales infracciones en estos casos es la compatibilización del subsidio con trabajos por cuenta propia o ajena a tiempo completo. Está prohibido, a menos que la persona tenga un trabajo a tiempo parcial. Otro caso es el rechazar una oferta de empleo adecuada sin una causa adecuada. De hecho, este último se considera una infracción grave.

El sistema de subsidios busca brindar apoyo a los desempleados mayores, pero también impulsar su reintegración en el mercado laboral. Negarse a aceptar un empleo alineado con el perfil del beneficiario sin una razón válida puede llevar al organismo a suspender el subsidio. El SEPE también “condena” la negativa de los usuarios a participar en trabajos de colaboración social o en programas de empleo ofertados por los servicios públicos de empleo. Estas son iniciativas que buscan mejorar las habilidades y empleabilidad de los usuarios. Negarse a colaborar sin una causa justificada puede derivar en una sanción.

Con el fin de ayudar a los desempleados del país, de cualquier edad y género, a encontrar trabajo, el SEPE da cursos gratuitos (como este de inglés básico) y publica ofertas de empleo regularmente. Para acceder a muchas de ellas ni siquiera es necesario contar con experiencia o superar oposiciones.