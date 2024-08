¿Has sufrido o sufres una dolencia grave que te impide realizar tu trabajo con normalidad? En ese caso debes saber que puedes solicitar la pensión de incapacidad permanente. Sin embargo, en muchas ocasiones, esta es denegada al demandante por una mala respuesta durante la entrevista con el Tribunal Médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Por este motivo, es crucial tener presentes ciertos fundamentos antes de presentarnos a dicha entrevista. Ya que superar este trámite, es fundamental para obtener la pensión por incapacidad permanente. A continuación te damos las claves para que no tengas problemas y obtengas el reconocimiento médico.

¿Cómo responder a las preguntas del Tribunal Médico?

Ten presente que, como norma general, los representantes del Tribunal Médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social son bastante estrictos a la hora de conceder una presión de incapacidad permanente. Por lo que una simple respuesta incorrecta puede suponer la denegación de dicha pensión por parte del tribunal. Y es lógico, si no fueran así de exigentes, cualquier persona que les vaya con el “cuento”, podría cobrar una paga vitalicia sin merecerlo. Pero sabemos que ese no es tu caso y que solo quieres hacerlo lo mejor posible para no ponerte nervioso/a a la hora de la verdad y cometer algún error fatal. Por ese motivo, aquí van algunos consejos y recomendaciones para que superes con éxito la entrevista con los representantes del tribunal.

Has sufrido una lesión o padeces de una dolencia grave que te impide realizar tu trabajo y has decidido solicitar la pensión de incapacidad permanente. Te encuentras frente a los representantes del Tribunal Médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social y comienzan a hacerte un montón de preguntas. Estás nervioso/a, pero como ya habías leído este artículo, está preparado/a para todo lo que te echen. Lo primero que recuerdas es que estas entrevistas suelen esconder varias preguntas “trampa” camufladas inocentemente entre el resto de cuestiones, como por ejemplo: “¿Realiza usted ejercicio?”. Pero por suerte, conoces la respuesta que el tribunal médico quiere oír y respondes que si sin titubear.

Eso sí, matizas que el ejercicio físico que realizas es única y estrictamente el que tu médico habitual te ha recomendado para tu tipo de lesión o dolencia. También comentas que necesitas hacer descansos periódicos entre ejercicios y que cuentas con ayuda de terceros para llevarlos a cabo. En resumen, independientemente de la patología que sufras, el ejercicio que realizas ha de verse limitado de una forma u otra; y esta es la repuesta que el tribunal médico espera por tu parte.

La mejor respuesta para obtener la incapacidad permanente es la sinceridad

El mejor consejo que podemos darte, es que antes de someterte a la entrevista del Tribunal Médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social, consultes a un abogado o asesor que te oriente sobre los posibles supuestos y preguntas a las que te enfrentas. De este modo podrás prepararte las respuestas para no cometer un fallo que pueda incurrir en la denegación de la pensión. Aunque creemos que no es necesario decirlo, debemos remarcar que seas completamente sincero en tus respuestas. Sé coherente a lo largo de la entrevista en tus contestaciones y jamás intentes exagerar ni ocultar tu verdadero estado de salud. Con esta información en tu poder, ya estás preparado para superar la entrevista y conseguir la pensión de incapacidad permanente.

