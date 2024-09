Las medidas que toma Hacienda con las diversas deudas que presente una persona variarán en su gravedad. Ya sea por su cuantía o por el tipo de delito fiscal. El contribuyente que adeuda muchas veces suele recibir estas noticias y sumar estrés a su día a día, ya sea por las dificultades de pagarlas y las molestias interminables por miedo a que se acumulen de manera mensual.

En este sentido, los morosos tienen un plazo de cuatro años para consultar el valor de lo que debe pagar a la Agencia Tributaria. Además, los contribuyentes pueden pedir la devolución o reembolso de los ingresos indebidos durante esos años. Pero Hacienda también puede reclamar la deuda las veces que quiera. A partir de una modificación del año 2022, el Gobierno permite que muchas personas vean canceladas sus impagos si no superan cierta cantidad de euros. A continuación, detallaremos todo al respecto para así aliviar la preocupación de muchos españoles.

Hacienda confirmó el cambio que puede aliviar deudas a morosos: qué requisitos son los necesarios

Si eres una de las personas que tiene problemas con Hacienda por no estar con tus pagos en regla con la Agencia Tributaria, tal vez el cambio confirmado llegue a ser un alivio importante a largo plazo. Muchas personas reciben la deuda por el IRPF y pueden ser perdonadas si estas no superan los 3 euros. Aunque parezca un número muy bajo, esto es lo que permite la entidad pública como límite para ser perdonado por impago debido a que no es rentable reclamar la devolución por el gasto que esto significa.

Sin embargo, existen otros casos en los que algunos trabajadores podrían quedar libres de abonar las deudas pendientes con Hacienda. Si bien son casos excepcionales, puedes estar dentro del espectro que se beneficia de la cancelación de estas deudas. Esto sucede con lo especificado en el Estatuto de los Trabajadores, donde se fija que un trabajador no puede recibir una cuantía menor a lo que establece el SMI, salario mínimo interprofesional.

De este modo, Hacienda no podrá embargar por deuda el salario si lo que quedará en manos del empleado es inferior al SMI, que se establece, según los datos de 2024 y las 14 pagas anuales, en 1.134 euros por mes. Si se supera este límite, la Agencia Tributaria quitará un porcentaje de la cantidad que se adeuda por parte del trabajador. A partir de estos casos, puedes librarte de las deudas de Hacienda. Pero recuerda consultar periódicamente si tienes alguna nueva en el sistema de la Sede Electrónica.

Cómo consultar si tengo deudas con Hacienda

En caso de que busques salir de la duda de posibles deudas con Hacienda de forma rápida, puedes acceder a la Sede Electrónica de Hacienda. Luego consultar en la sección “Consultar deudas”. Allí, deberás ingresar con certificado o DNI electrónico, de lo contrario, puedes utilizar el sistema Cl@ve. Tras esto, con nombre propio o del apoderamiento, consultarás las deudas pendientes de pago y las opciones que tienes para pagar las mismas. Estas pueden ser abonadas en su totalidad, una parte de algunas de ellas o solamente algunas en concreto.

Si buscas otra forma de consultar las deudas que tienes con Hacienda, puedes acercarte presencialmente a las oficinas de la Agencia Tributaria con una cita previa, que también será solicitada en la Sede Electrónica. En caso de que esto haya sido útil, en nuestro portal encontrarás más información al respecto sobre Hacienda, deudas, IRPF y más. Solo debes acceder a la sección «Orientación» con sus actualizaciones diarias.