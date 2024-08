Tras la confirmación de la ayuda de 1.400 euros para un adulto y cuatro menores, ya es posible pedir en la ayuda de 500 euros para amas de casa. La Seguridad Social está poniendo especial atención a las personas más vulnerables para brindarles una salida económica. Todos los ciudadanos/as requieren de un mínimo de ingresos para subsistir, por lo que el organismo evalúa en qué casos es necesario brindar apoyo económico.

Los colectivos más vulnerables son los que reciben mayores cantidades de dinero, como las amas de casa que ahora cuentan con subsidio de 500 euros. Este dinero puede ser el salvavidas de muchas familias a las que se les dificulta llegar a final de mes. Todavía hay mucha gente que no sabe sobre esta pensión o no tiene mucha noción sobre cómo pedirla o los requisitos solicitados. Una a una, disiparemos las dudas más frecuentes.

Requisitos para la ayuda de 500 euros para amas de casa

Tener 65 años o más.

Residir en España y haberlo hecho durante 10 años, en el periodo medio entre la fecha de cumplimiento de los 16 años y la de devengo de la pensión. Dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.

Debe existir una carencia para solicitar la ayuda. Es decir, las rentas o ingresos personales disponibles, en cómputo anual para 2024, deben ser inferiores a 7.250,60 euros anuales.

Aunque ser ama de casa ya es un trabajo, la Seguridad Social solicita un mínimo de cotización de 15 años. De esta manera, podrá justificar que la persona dejó el trabajo para quedarse al cuidado de la familia.

Cómo solicitar la ayuda de 500 euros para amas de casa

La gestión pertinente de las pensiones no contributivas se realiza por medio cada comunidad autónoma, excepto en Ceuta y Melilla donde el Imserso se encarga de ello. Cabe destacar que la pensión no contributiva de jubilación resulta incompatible con la pensión no contributiva de invalidez, con las pensiones asistenciales que regula la Ley 45/1960, de 21 de julio.

Para solicitarla, la persona interesada debe presentar la solicitud a través de la Sede Electrónica del IMSERSO o acudir directamente a las oficinas de la Seguridad Social. Respecto a la documentación necesaria, es la siguiente:

DNI o NIE.

Certificado de empadronamiento que demuestre la residencia en España.

Documentación necesaria que acredite los ingresos y los del resto de integrantes de la unidad de convivencia.

Amas de casa, el nuevo colectivo que ha captado la atención de la Seguridad Social

Aunque no quede registrado en una nómina como sucede en los trabajos remunerados, el trabajo de ama de casa puede resultar incluso más fuera que el que se realiza fuera. Algunas mujeres han logrado sacar adelante a su familia llevando adelante las tareas del hogar, al mismo tiempo que su carrera profesional. Un doble esfuerzo invisible que hoy tiene una recompensa monetaria en la Seguridad Social.

La ayuda de 500 euros que se proporciona ahora a las amas de casa servirá de ayuda a un colectivo que ha dejado de lado sus necesidades y aspiraciones durante años. Por un largo tiempo, las amas de casa fueron un colectivo invisibilizado en España. Las labores vinculadas al hogar y el cuidado de los familiares a menudo se vieron opacados por los logros profesionales de otros miembros de la familia en empresas reconocidas.

Al trabajar en las labores del hogar y no estar dadas de alta en la Seguridad Social sin contrato de trabajo, hasta ahora era muy difícil que las amas de casa tuvieran la posibilidad de tener ayudas o pensiones al alcanzar la edad de jubilación. Ahora la realidad es diferente con esta ayuda de 500 euros. Siguiendo esta misma línea, la Seguridad Social tiene un plan para quienes no llegan al mínimo de años cotizados.