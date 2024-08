Hace cerca de dos meses que la campaña de la declaración de la renta está finalizada, y aún se sigue viendo el nombre de “mutualistas” por distintos medios de comunicación. Y no es para menos, ya que Hacienda tiene que devolver una cantidad de dinero importante a este colectivo, para ser más exactos entre 3.000 y 4.000 euros. El motivo, un error de la Agencia Tributaria que aplico un exceso de cotización fijando el 100% cuando debería deberían haberlo hecho por un 75%. Sin embargo, no todos los mutualistas pueden solicitar dicha devolución, como es el caso de los que cotizaron en el régimen de las Clases Pasivas del estado, los autónomos y las aportaciones a mutualidades de viudedad y de pensiones no contributivas.

¿Cuándo devolverá Hacienda el dinero a los mutualistas?

¿Eres pensionista? Si es así y además, en el pasado cotizaste a otra entidad que no fuera la Seguridad Social, puede ser que tengas derecho a reclamar a Hacienda los impuestos pagados de más. Todo comenzó después de que una sentencia del Tribunal Supremo diera la razón a un jubilado, que solicitaba que parte de su pensión, ligada a las aportaciones que realizó entre 1969 y 1979 a la Mutualidad Laboral de Banca, no tributase en las declaraciones del IRPF.

Tras varias sentencias del Tribunal Supremo, aproximadamente cinco millones de mutualistas tienen derecho a devoluciones de IRPF. Dicha devolución no es inmediata, y podría tardar unos meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2024, al igual que ocurre con las devoluciones regulares de Hacienda. Además, en el caso de que el fisco tarde en pagar más allá de la citada fecha, deberá de devolver el dinero con intereses. En este contexto, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) prevé que alrededor de 4,8 millones de pensionistas de mutualidades puedan beneficiarse de las sentencias del Tribunal Supremo.

Este es el formulario para reclamar a la Agencia Tributaria tu dinero

Para el caso de los mutualistas afectados por esas cotizaciones erróneas del IRPF entre los años 1967 y 1978 hay disponible un formulario en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Para realizar este trámite, no es necesario adjuntar ningún tipo de documentación, ya que Hacienda ya dispondrá de la información necesaria.

Además, consultará la vida laboral de los solicitantes a través de la Seguridad Social. En el caso de que el organismo no pueda resolver una resolución por falta de información, este requerirá al solicitante afectado, la aportación de cuantos documentos sena necesarios. Para solicitar ahora la devolución por las cotizaciones de más, debes de acceder al formulario disponible en la web oficial de Hacienda y debes de identificarte con Cl@ve, certificado electrónico o número de referencia.

Sigue informándote de más noticias sobre trámites con Hacienda o con otros organismos de la administración a través de nuestra plataforma de actualidad, donde te mantenemos al día de los aspectos más importantes en empleo, formación y prestaciones.