Las amas de casa, con un trabajo sin descanso durante tantos años, han conseguido poco a poco las pensiones necesarias tras años de lucha por mejorar sus condiciones. Y es que, debido a no contar con alta en Seguridad Social y, por consiguiente, no cotizar, no tenían derecho a recibir cobertura económica una vez llegada la edad de jubilación. Un nuevo cambio impulsado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), permite que este colectivo pueda acceder a esta gran ayuda de 500 euros mensuales para las que cumplan con ciertos requisitos. El alta en Seguridad Social dejará de ser un condicionante para percibir la citada prestación.

Requisitos para acceder a la ayuda a amas de casa de 500 euros

Las tareas del hogar es uno de los trabajos más sacrificados e imprescindibles dentro de un hogar. Las amas de casa o amos de casa, trabajan cada día los 7 días de la semana, los 365 días del año, sin que sea reconocido, hasta ahora, su labor. Al no estar dadas de alta en el sistema de la Seguridad Social, no cotizan, lo que significa que no tendrán derecho a una pensión cuando lleguen a la edad de jubilación. Sin embargo, las amas de casa ya sí que pueden optar por una ayuda de 500 euros (pensión no contributiva)siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más.

Residir en España y haberlo hecho durante al menos 10 años entre los 16 y los 65 años. De esos 10, al menos dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

No contar con otras prestaciones como de asistencias o invalidez.

No tener ingresos propios superiores al límite establecido cada año por el Gobierno. Para 2024, este límite es de 7.250,60 euros anuales para las personas que viven solas. Este límite puede variar en función del número de personas que conviven en el mismo domicilio y de su parentesco con el solicitante:

Esta pensión para amas de casa se trata de una que significan 517 euros mensuales y justamente busca llegar a 7.250,60 euros que se establece como límite de ingresos anuales. Además, tiene como objetivo reconocer la labor de las amas de casa, que así tendrán acceso a una prestación económica como la jubilación por sus años si es que cumplen con los requisitos previamente dichos.

Límites en unidad de convivencia

Otro dato condicionante a tener en cuenta es el de los ingresos anuales totales. Ya que, si hay convivencia con pareja o familiares de segundo grado, todo variará. En este caso, si se cuenta con dos personas conviviendo, el tope de ingresos permitidos asciende a 12.326,02 entre ambos. Si se trata de tres personas será de 17.401,44 euros, y si son cuatro tiene permitido un total de 22.476,86 euros anuales.

Por otro lado, en la convivencia con familiares de primer grado, es decir, hijos o padres, la fórmula también cambia para la pensión a amas de casa. Si convives con dos personas el tope sube a 30.815,05 euros, si son tres a 43.503,60 y a 56.192,15 euros si se tratan de cuatro personas.

Cómo solicitar la pensión para amas de casa

La gestión de las pensiones no contributivas es competencia de los órganos de cada Comunidad Autónoma y a las Direcciones Provinciales del Instituto de Servicios Sociales y de Mayores (IMSERSO) en las ciudades de Ceuta y Melilla. La solicitud, por tanto, debe tramitarse a través de las oficinas de servicios sociales de cada región. A continuación mostramos pasos a paso como realiza esta gestión a través del IMSERSO

Acceder a la Sede Electrónica de Imserso .

. Pulsar en la categoría “Prestaciones”.

Luego selecciona la que dice “PNC de Jubilación”, que corresponde a la pensión no contributiva.

no contributiva. Allí colocaremos los documentos necesarios, ya sea clave móvil, DNI o certificado electrónico, con lo que busques iniciar tu trámite.

Luego, la documentación con la que debes contar debe ser adjuntada. Esto será el DNI o NIE, certificado con residencia en España, documentos que muestren los ingresos anuales con los de los respectivos convivientes.

Finalizado este paso, el servicio solicita que sea reconocida la pensión no contributiva para amas de casa y los 500 euros de ayuda que eso significa. El formulario de solicitud se pone en marcha y su aprobación o rechazo queda detallado a través de los medios asociados.