Para continuar con la agenda del actual Gobierno, Yolanda Díaz ha estado muy activa con las reformas que busca implementar de forma progresiva en todo el país. En esta ocasión, como corresponde a su papel de Ministra de Trabajo, ha decidido iniciar con un cambio notable en la jornada laboral para todos los empleados con contrato de jornada completa. Este cambio se traduce en una reducción de la jornada de 40 horas a 37,5 horas semanales. Una medida orientada a mejorar la productividad y el bienestar de aquellos que pasan largas horas en el entorno laboral. Sin embargo, esta modificación ha provocado más críticas que apoyos entre sindicatos y patronales.

Un nuevo cambio confirmado por Yolanda Díaz: adiós al control manual de ingreso al empleo

La reducción de la jornada laboral no viene sola, tal y como ha sido confirmado por la Inspección de Trabajo y por la misma Yolanda Díaz. Según lo comunicado, esta medida tendrá efectos a partir del 31 de diciembre de 2025. Algunas empresas han mostrado interés en probar este ajuste de horarios antes de esa fecha, incentivadas por el propio Ministerio de Trabajo. No obstante, este cambio no será el único: el sistema de registro de los ingresos y salidas de los trabajadores también se reformará. Una medida que muchos desconocían hasta ahora.

Se trata del fin del registro manual de la jornada laboral, sistema que hoy es común en la mayoría de las empresas de diferentes sectores. A partir de ahora, el control de la jornada se gestionará de forma digital, bajo la vigilancia de la Inspección de Trabajo, que estará atenta para asegurar que no se sobrepasen los horarios legales ni se realicen prácticas fraudulentas. Este sistema de supervisión remota, de acuerdo con Yolanda Díaz, servirá para reducir los fraudes laborales y mejorar el control de las horas efectivas de trabajo de cada empleado.

La gestión de las jornadas laborales quedará ahora en manos de un sistema digital, reemplazando al inspector con papel y bolígrafo. Todo se gestionará a través de un sistema diseñado para esta tarea. Lo cual aumentará la responsabilidad tanto de los inspectores de Trabajo como de las empresas empleadoras, obligadas a adaptarse a esta transformación digital.

Más reformas en el trabajo confirmadas por Yolanda Díaz

Además de la reducción de la jornada de 40 horas a 37,5 horas semanales y la digitalización del sistema de control horario, Yolanda Díaz y el Gobierno han tomado medidas para que estos cambios no afecten a lo estipulado por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Así, los trabajadores podrán cobrar el mismo salario pero trabajando menos horas, un beneficio directo para ellos.

Sin embargo, algunos empresarios han elevado quejas formales al Gobierno, solicitando que la medida no entre en vigor de inmediato. A pesar de ello, la activación de esta reforma para 2026 parece inminente. Este retraso hasta 2026 podría estar siendo impulsado por la presión de los propios empresarios. Aunque Yolanda Díaz parece decidida a no ceder más de lo necesario.