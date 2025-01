Desde la empresa Mitie, especialista en prestar servicios a otras compañías, se lanza una oferta de empleo para buscar personal que quiera trabajar como conserje en unas oficinas de Calella (Barcelona). Se trata de una oportunidad de empleo para los que estén buscando trabajar de forma inmediata, a través de un contrato de duración determinada y de lunes a viernes. Además, saber que el horario es rotativo de forma semanal (alternas), con una jornada de 7 a 15 h o de 15 a 23 h. El salario a percibir puede llegar hasta los 17.000€ brutos al año (1.416 € al mes). En esta noticia vamos a indicar cuáles son los requisitos a tener en cuenta y los pasos que hay que seguir para poder enviar el currículum.

Mitie lanza una oferta de empleo para trabajar como conserje en oficinas de Calella: turnos rotativos semanales

En España, Mitie llegó para quedarse en 1978, ofreciendo una gran variedad de servicios integrales, desde limpieza hasta seguridad, pasando por jardinería o atención al cliente. Además, es una fuente constante de generación de puestos de trabajo a nivel nacional, donde más de 6.000 empleados están en algún lugar del país prestando su servicio (aeropuertos, hospitales, centros comerciales, fábricas… sea de día o de noche). Bien, actualmente, Mitie necesita un conserje para trabajar en unas oficinas del municipio catalán de Calella. Para ello, desde la empresa se ofrece un contrato de un año, con turnos rotativos semanales de 38 horas semanales. Saber que el salario para este cargo profesional, puede oscilar entre los 16.000 y 17.000 euros brutos anuales.

Como requisitos para optar a este puesto de trabajo de Mitie como conserje en Calella, se pide contar con experiencia. Los estudios no son necesarios, pero sí es muy importante hablar correctamente y fluido el castellano y el catalán. Además, se valora por parte de la empresa tener el certificado de discapacidad. También se pide disponibilidad para hacerlo los fines de semana, eso sí, compensado por un plus. Si cumples con este perfil y te interesa este puesto de trabajo, no dudes en conocer cómo se puede realizar la inscripción desde el siguiente apartado.

Quiero enviar el currículum a Mitie

¿Quieres empezar a trabajar como conserje en Calella? Si la respuesta es afirmativa, es momento de empezar con el proceso de inscripción. Para ello, lo primero es verificar si el currículum lo tienes actualizado con las experiencias, cursos y otros datos que sumen a tu candidatura. Luego, dirígete al portal de empleo donde Mitie publica estas vacantes, para poder adjuntar el CV. Para ello, debes pulsar en “Inscribirme en esta oferta” y entrar con tu usuario o contraseña o darte de alta como nuevo usuario.

Si deseas seguir conociendo otras ofertas de empleo para trabajar en otras empresas o sectores, dirígete a la sección especializada en empleo de nuestra web de información digital.