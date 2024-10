Las distintas antigüedades en España incrementan su valor año tras año debido a su rareza. En este caso, puedes ganar miles y miles de euros si encuentras alguna pieza de gran valor, envidiada por muchos coleccionistas por su autenticidad y exclusividad. Una de estas joyas es una moneda buscada en toda España por los apasionados de la numismática. Emitida solo en tres series, su valor podría alcanzar hasta los dos millones de euros. Comprueba si tienes una de estas piezas en casa, y quizás encuentres a un comprador ansioso por adquirir esta codiciada reliquia.

La moneda de 2 millones de euros: solo existen ocho en toda España

Se trata de una pieza llamada Centén Segoviano, una moneda acuñada en los años 1609, 1623 y 1633, durante el reinado de Felipe III. Además de su antigüedad, esta reliquia es muy deseada por su particular diseño, que incluye la cruz de Jerusalén, un escudo de la Monarquía Hispánica, frases alusivas a Felipe III y a Dios. Así como otros símbolos de la corona de aquella época en el siglo XVII. La moneda tiene un diámetro de 7,55 centímetros y un peso de 338 gramos, considerablemente mayor que el de cualquier moneda actual.

Los expertos e historiadores indican que estas codiciadas reliquias, que hoy pueden alcanzar un valor de hasta 2 millones de euros, no fueron creadas para su uso comercial. Si no más bien como símbolo de prestigio y poder, y se destinaban a obsequios o recompensas para nobles en aquella época. La moneda simbolizaba el estatus en la sociedad de entonces. Aunque en los últimos 15 años no se ha registrado ninguna venta de un Centén Segoviano, sí hubo una transacción en 2009.

En aquella ocasión, un ejemplar de esta moneda lo adquirió una casa de coleccionistas en Barcelona por 800.000 euros. Sin duda, su valor actual la posiciona como una de las monedas más caras, especialmente si se ajusta su precio a la inflación actual. Quizás es momento de revisar en casa y ver si tenemos alguna de estas, o preguntar a algún familiar que pueda tener una sin saber su valor.

Aunque muchas de estas piezas únicas están en manos de coleccionistas privados en España y en el extranjero, algunas instituciones públicas también conservan estas monedas como objetos de exhibición. Es el caso del Museo Casa de la Moneda o el Museo Arqueológico Nacional. Lo cual permite que personas no dedicadas a la numismática puedan admirar estas piezas históricas.