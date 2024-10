Hay muy buenas noticias para todos los que están en busca de una oportunidad laboral. Numerosas empresas del sector de servicios han lanzado ofertas de empleo para trabajar en la limpieza de colegios durante todo el año lectivo. En total, hay 50 propuestas repartidas a lo largo de todo el territorio nacional, donde se ofrecen vacantes de jornada completa y parcial. ¿Lo mejor de estas ofertas? Cuentan con turnos fijos, por la mañana, de lunes a viernes. Además, hay oportunidades para gente sin experiencia, así como para aquellos que ya han estado en puestos similares. A lo largo de esta noticia, te contaremos más detalles sobre las vacantes, los requisitos y cómo inscribirte.

Lanzan 50 ofertas de empleo para trabajar en limpieza de colegios desde 20 a 40 horas semanales

Si bien el ciclo lectivo 2024 comenzó hace más de un mes, los centros educativos todavía están en busca de personal. Esto queda demostrado en las más de 50 ofertas de empleo para trabajar en limpieza de colegios que se han publicado en los últimos días. Se trata de oportunidades ventajosas para aquellas personas que buscan trabajo en su tiempo libre y quieren compatibilizarlo con sus estudios o con otras actividades laborales. Según detallan en las propuestas, las tareas principales a cumplir, son:

Realizar labores de limpieza y cuidado del recinto educativo.

Tener disponibilidad para atender cualquier necesidad que pueda surgir durante la jornada laboral.

Demostrar atención y disposición para realizar las tareas solicitadas de manera eficiente.

Participar en la apertura y cierre del colegio, según los horarios del centro educativo.

Por otro lado, es necesario aclarar que las condiciones laborales varían de una oferta a otra, ya que dependen de la empresa contratante. Pese a ello, predominan los contratos fijos-discontinuos, con jornadas que van desde 20 hasta 40 horas semanales. Los horarios son mayormente por la mañana y los sueldos oscilan entre 900 y 1.200 euros brutos mensuales. Además, garantizan fines de semana libres, ya que las rutinas de trabajo se llevarán a cabo de lunes a viernes. Este aspecto es muy valorado en el ámbito laboral.

Ofertas de trabajo disponibles en el sector de la limpieza

Como sería imposible hablar de todas las ofertas de empleo para trabajar en limpieza de colegios, haremos una pequeña lista con algunas de las propuestas. Esto servirá para ver los detalles de cada una y la variedad de contratos disponibles. Aquí te dejamos el listado con las más relevantes:

Operario/a de limpieza en:

Ojén, Málaga: contrato de 25 horas semanales de lunes a viernes, con turnos de 11 a 16 horas.

Málaga: contrato temporal de lunes a viernes.

Tres Cantos, Madrid: contrato laboral a 20 horas en horario de 12 a 16:30 horas, con media hora de descanso para el almuerzo.

Sant Joan Despí, Barcelona: contrato fijo-discontinuo por 9 meses, de lunes a viernes. Sueldos de 1.100 a 1.200 euros brutos al mes.

Sabadell, Barcelona: contrato temporal a 10 meses, con media jornada y sueldo de 900 euros brutos al mes.

Pozuelo de Alarcón, Madrid: jornada de 20 horas semanales, en horarios de 12 a 16 horas, de lunes a viernes.

Oviedo, Asturias: contrato por relevo a media jornada. Sueldo de 950 a 990 euros brutos al mes.

Cartagena, Murcia: contrato indefinido a 38 horas semanales. Horarios de lunes a viernes.

Piloña, Asturias: contrato temporal, con jornada parcial de 2 horas diarias en horarios de lunes a viernes de 14:45 a 16:45.

Pasos a seguir para enviar tu currículum

Si estás interesado en algunas de estas ofertas de empleo para trabajar en limpieza de colegios, no dudes en inscribirte. ¿No sabes cómo hacerlo? No te preocupes, aquí te lo explicamos de forma detallada. Lo primero que debes hacer es ingresar a la plataforma Indeed, donde encontrarás todas las vacantes disponibles. Luego, sigue estos pasos:

Elige la oferta que más te guste. Lee las características del puesto. Haz clic en el botón azul «Solicitar ahora». Adjunta tu CV o agrégalo de forma manual. Inscríbete a las ofertas de empleo para trabajar en limpieza de colegios.

Como ves, se trata de una gran oportunidad para todos aquellos que están en busca de trabajo. Pero si estas propuestas no te convencen, puedes buscar otras opciones en nuestra página web. Contamos con una sección dedicada específicamente a las ofertas de empleo, donde encontrarás inscripciones abiertas para trabajar en toda España. Elige la propuesta que más se ajuste a tu perfil y sal del paro ahora mismo.