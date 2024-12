La nómina es uno de los documentos más importantes de todo trabajador en activo. En ella se reflejan el salario base y otros conceptos salariales de interés como dietas, kilometrajes y pluses. Hay elementos que nos cuesta interpretar porque no estamos acostumbrados a ellos, como por ejemplo ciertas casillas que aparecen en la nómina: deducciones, devengos, retenciones, etc. Sin embargo, hay 3 puntos clave en tu nómina que debes descubrir hoy porque son realmente reveladores para comprobar que la empresa no ha cometido ningún error y te paga lo que te corresponde. En esta noticia te explicamos en qué consisten cada uno de ellos. Atento y toma nota.

Los 3 apartados más importantes de la nómina: salario neto, antigüedad y grupo profesional.

En este apartado vamos a explicaros estos tres apartados de gran interés. Comenzando por el salario neto:

Salario neto : Es el resultado de aplicar al salario bruto todas las retenciones y cotizaciones fiscales. En otras palabras, es la cantidad real de dinero que recibe el profesional a cambio de su trabajo.

: Es el resultado de aplicar al salario bruto todas las retenciones y cotizaciones fiscales. En otras palabras, es la cantidad real de dinero que recibe el profesional a cambio de su trabajo. Antigüedad : Es el tiempo que lleva un trabajador en la empresa y se cuenta desde que se hace la primera firma del contrato de trabajo, sin importar el tipo de contrato del que se trate. Esta trae consigo ventajas legales para el trabajador y eso es muy importante.

: Es el tiempo que lleva un trabajador en la empresa y se cuenta desde que se hace la primera firma del contrato de trabajo, sin importar el tipo de contrato del que se trate. Esta trae consigo ventajas legales para el trabajador y eso es muy importante. Grupo profesional: Se utiliza principalmente en los convenios colectivos y contratos de trabajo para clasificar a los empleados y fijar su salario, condiciones laborales y posibilidades de promoción.

Estructura de las nóminas

Es importante que como trabajador conozcas los distintos conceptos de los salarios. En los convenios colectivos y las tablas salariales que rigen lo que tiene que ganar cada persona, lo que se recoge es el salario bruto. Este es la suma de todos los conceptos de la nómina que se han devengado. Mientras que el salario neto, es la cuantía que te llega a la cuenta bancaria, después de descontar todos los impuestos.

Otro de los datos que debes de revisar, es la antigüedad. Esta aparece en la parte superior del documento. La fecha debe corresponder con la misma en la que entraste a la empresa, de no ser así, es posible que la empresa haya cometido un error y no te esté pagando lo que te corresponde. Por último, nos encontramos con el grupo profesional, la cual debe coincidir con las funciones que realizas dentro de la empresa y encuadradas en el convenio colectivo. Este dato de la nómina, al igual que la antigüedad, aparece en la parte superior del documento. El mismo es crucial, ya que dichas categorías, llevan consigo salarios mínimos y determinados por convenios que aplican sobre ciertos sectores.

Conoce otras noticias de actualidad en materia laboral a través de nuestro periódico digital. Además, te facilitamos las mejores ofertas de empleo de las mejores empresas, para ayudarte con la búsqueda laboral.