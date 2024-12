El Tribunal Supremo tomó una decisión y le da la razón a Hacienda. Asimismo, los contribuyentes no podrán compensar las pérdidas patrimoniales que se generen con la donación de una vivienda o cualquier inmueble. De esta forma, en el caso de las transmisiones gratuitas, los contribuyentes no podrán incluir sus pérdidas patrimoniales en la declaración de la Renta. Recordemos que esta práctica se usaba para la elusión fiscal. Así queda confirmado en la sentencia que el Alto Tribunal emitió el pasado 12 de abril.

Esta decisión va por el lado opuesto a lo emitido anteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En ese dictamen oficial, consideró que sí era posible que los contribuyentes declarasen las pérdidas patrimoniales de las donaciones. Pero, según el Supremo, «las pérdidas patrimoniales se producen por una transmisión lucrativa inter vivos (donación en vida) por diferencia entre el valor de adquisición y de transmisión, no han de computarse en la base imponible del IRPF del transmitente«, sin importar que en unidad de acto se computen ganancias patrimoniales también declaradas, derivadas de ese mismo tipo de transmisiones.

¿Qué supone la sentencia sobre la compensación de pérdidas patrimoniales por donación para los contribuyentes?

La sentencia del Tribunal Supremo supone que los contribuyentes tendrán que tributar en el caso de obtener ganancias, pero no podrán compensar las pérdidas en el caso de obtenerlas. De acuerdo a la explicación de José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, en Idealista, esta sentencia representa un varapalo para todas las personas que tributen a la Hacienda. Son muchas las personas que habían declarado conjuntamente las pérdidas y las ganancias patrimoniales obtenidas por las donaciones. Por ello, plantearon a la Agencia Tributaria realizar una rectificación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas para tener la posibilidad de compensar dichas pérdidas.

Por su parte, el Supremo aclara que esta sentencia no atenta contra el principio de capacidad económica, expresado en el artículo 31 CE de la Constitución Española, desde el momento en que la pérdida la genera el donante por su voluntad. Salcedo señala que esto, además de los recursos sean desestimados, encarece la fiscalidad de la donación de inmuebles. Asimismo, impone la obligatoriedad de tributar solo por ganancias obtenidas.

El aviso de la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una serie de recomendaciones para ayudar a los contribuyentes. En este aviso, pretende darles una mano para reducir su carga fiscal en la próxima declaración de la renta, ya que cada vez falta menos para el cierre del ejercicio. Una de las principales recomendaciones tiene que ver con la aportación a los planes de pensiones. La reducción de la base imponible general por las cantidades aportadas a estos planes tiene un límite. Estos se establece en el menor de dos valores: el 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas, o 1.400 euros anuales, que pueden incrementarse en 8.500 euros. Aunque en este último caso, se da si el incremento proviene en contribuciones empresariales o aportaciones del trabajador al mismo plan.

En cuanto a la planificación de las ganancias y pérdidas patrimoniales por donación, la OCU brinda un importante consejo a los contribuyentes. Si durante 2024 se han obtenido ganancias y también se acumulan pérdidas en otras inversiones, se podrían materializar dichas pérdidas para compensarlas con las ganancias. No obstante, advierte que Hacienda no permite la compensación de pérdidas generadas por donaciones. Por ese motivo, lo que recomienda es vender el bien y donar el dinero obtenido. Además, se debe evitar vender y recomprar valores homogéneos antes de dos meses, para no perder la posibilidad de compensar las pérdidas.

