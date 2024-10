Sueldo de 1.910€ | URBASER busca trabajadores para cubrir turnos de L-V de 7.30 a 14.30

La necesidad de encontrar un nuevo empleo o de, por primera vez, sumarte al mundo laboral pueden ser cada vez más si no eres de los afortunados y no consigues el perfecto para tu perfil. En este caso, podrás formar parte de las diversas ofertas de empleo de Urbaser que se han lanzado en toda España. Tanto si cuentas con estudios académicos como experiencia en el sector como si no, podrás aplicar en las diversas ofertas que son más que interesantes. Algunas de las vacantes solo necesitan de la ESO completa para formar parte del proceso selectivo, pero también buscan personas con máster en ingeniería, abriendo el abanico de posibilidades.

Ofertas de empleo en Urbaser: jornada completa, jornada parcial, contrato indefinido y contrato temporal

A lo largo de España, Urbaser es una empresa que ha desempeñado su tarea en los servicios a la ciudadanía, especializándose plenamente en la gestión medioambiental, más ligado a los residuos o al agua. Con presencia a nivel mundial en más de 15 países, tiene una plantilla que supera los 50.000 empleados, pero ahora buscan sumar personal en España, brindando igualdad de oportunidades en las búsquedas de talentos y con el fin de ser inclusivos en su tarea. De este modo, no debes dudar en enviar tu postulación para estos puestos vacantes que están disponibles en muchas ubicaciones del país.

Con oportunidades laborales en Murcia, Madrid o Valencia, Urbaser es una empresa con gran trayectoria dispuesta a sumar personas con diversas publicaciones realizadas en su sitio oficial como en otras plataformas que todavía están con la búsqueda activa para cubrir lo que puede ser un trabajo soñado y con sueldos que, según las ofertas, llegan a los 1.910 euros mensuales brutos. De este modo, podrás ser desde conductor/a operador/a, oficial podador hasta responsable de compras o agente del cambio. La variedad de probables trabajos también parece ser atractivos para los que están al acecho para conseguir las vacantes en Urbaser.

Lista de empleos disponibles en Urbaser

A continuación, detallaremos las ofertas más llamativas publicadas por Urbaser con disponibilidad inmediata y una incorporación que se puede más temprano que tarde para los postulantes idóneos. Échale un vistazo a las propuestas:

Agente del cambio en Llíria (Valencia) : Urbaser busca persona para llevar tareas de “Change Agent”, liderando soporte a la implantación y consolidación del lean manufacturing, control de calidad y seguimiento de controles operacionales. Se busca una persona con título en ingeniería industrial, dos años de experiencia en roles similares y antecedentes en plantas industriales. Se ofrece contrato indefinido y retribución flexible.

: Urbaser busca persona para llevar tareas de “Change Agent”, liderando soporte a la implantación y consolidación del lean manufacturing, control de calidad y seguimiento de controles operacionales. Se busca una persona con título en ingeniería industrial, dos años de experiencia en roles similares y antecedentes en plantas industriales. Se ofrece contrato indefinido y retribución flexible. Técnico en compras en Madrid: oferta disponible para las personas que estén dispuestas a sumar experiencias en Urbaser.

oferta disponible para las personas que estén dispuestas a sumar experiencias en Urbaser. Responsable de compras MRO en Madrid : otra oferta disponible en el departamento de compras de la compañía.

: otra oferta disponible en el departamento de compras de la compañía. Prácticas para máster en ingeniería circular en Madrid : vacante para persona que esté dispuesta a sumar experiencia en la economía circular con acceso a herramientas y metodologías de trabajo. Debes contar con título en economía circular y ser estudiante en el máster.

: vacante para persona que esté dispuesta a sumar experiencia en la economía circular con acceso a herramientas y metodologías de trabajo. Debes contar con título en economía circular y ser estudiante en el máster. Oficiales podadores en Móstoles (Madrid) : oferta de empleo con duración determinada y jornada intensiva por la mañana. Solo necesitas la ESO completa y dos años de experiencia para conseguir el contrato por sustitución (16 semanas) y un sueldo de 22.000 euros brutos al año. Los horarios son de lunes a viernes de 7.30 a 14.30 horas.

: oferta de empleo con duración determinada y jornada intensiva por la mañana. Solo necesitas la ESO completa y dos años de experiencia para conseguir el contrato por sustitución (16 semanas) y un sueldo de 22.000 euros brutos al año. Los horarios son de lunes a viernes de 7.30 a 14.30 horas. Conductor/operador en Cartagena (Murcia): oferta de Urbaser para personas con la ESO y un año de experiencia con contrato indefinido a jornada completa para cumplir funciones de conducción y retirada de residuos.

Cómo enviar la postulación para los empleos de Urbaser

Las ofertas publicadas por la compañía Urbaser están lanzadas en dos plataformas diferentes, por lo que aquí detallaremos cómo aplicar en las oportunidades lanzadas en Infojobs:

Ingresa en la oferta de empleo.

Lee los requisitos y detalles del contrato ofrecido para ser parte de Urbaser.

Haz clic en “Inscribirme en esta oferta”.

Inicia sesión o crea una cuenta nueva en Infojobs.

Envía la solicitud con el CV adjunto.

Sin embargo, si la oferta está publicada en la plataforma de la compañía de servicios, sigue los siguientes consejos:

Lee los requisitos y condiciones del empleo en Urbaser.

Haz clic en “Solicitar empleo” si estás de acuerdo con lo brindado.

Llena el formulario con tus datos más importantes, donde también precisarás un contacto por si la respuesta de la empresa es positiva para seguir en el proceso selectivo. Recuerda adjuntar los datos más relevantes para el puesto.

Haz clic en “Inscríbete”.

Con estos pasos ya tendremos enviada la candidatura para cualquiera de las oportunidades de trabajo lanzadas por Urbaser en España. No dudes de echarle un vistazo a las más recientes si es que tu perfil se adecúa. Sin embargo, en nuestro portal encontrarás más ofertas de empleo recientes y más que interesantes. No dejes la búsqueda de empleo y consigue el soñado de inmediato.