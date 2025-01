Entre las ayudas gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), destaca una prestación que puede mantenerse de manera indefinida hasta que el beneficiario encuentre empleo o alcance la edad de jubilación. Se trata del subsidio para mayores de 52 años, diseñado para apoyar a las personas que, debido a su edad, enfrentan mayores dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Este subsidio ofrece una cuantía mensual de 480 euros, equivalente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y tiene requisitos específicos para garantizar que llegue a quienes realmente lo necesitan.

Requisitos generales de acceso

El subsidio está dirigido a personas que hayan agotado la prestación contributiva por desempleo o que, en su defecto, hayan cotizado entre 90 y 359 días por desempleo sin llegar a generar derecho a esta prestación. Además, es necesario cumplir ciertos requisitos económicos, como que las rentas o ingresos del solicitante no superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que equivale a 850,50 euros mensuales. No obstante, para acceder a esta prestación no es necesario permanecer inscrito como demandante de empleo durante un mes previo, ya que la fecha de hecho causante será la del agotamiento de la prestación contributiva.

Para poder percibir esta ayuda, el solicitante debe cumplir con las condiciones necesarias para acceder a la pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social, salvo la edad. Esto implica haber cotizado al menos 15 años a lo largo de su vida laboral, con al menos 2 años cotizados dentro de los últimos 15 años previos a la solicitud. También se requiere haber acumulado un mínimo de 6 años cotizados por desempleo, lo que incluye trabajos realizados bajo el Régimen General de la Seguridad Social, el Sistema Especial Agrario, el Régimen de Trabajadores del Mar y los contratos de formación.

El proceso para acceder a esta prestación es relativamente sencillo. Se puede solicitar mediante cita previa en las oficinas del SEPE, por internet a través de su Sede Electrónica, o utilizando el formulario de pre-solicitud habilitado en la misma plataforma. El subsidio asegura la protección social del beneficiario a través de las cotizaciones para la jubilación, constituyendo una herramienta esencial para quienes enfrentan una situación de desempleo prolongado.

La cuantía y la duración del subsidio

El subsidio para mayores de 52 años se sitúa actualmente en 480 euros mensuales, correspondiente al 80% del IPREM vigente. Esta prestación no contempla pagas extras y se distribuye en 12 mensualidades al año. Cabe destacar que, a diferencia de otras ayudas por desempleo que han sufrido modificaciones tras la reforma de subsidios bajo el Real Decreto-ley 2/2024, la cuantía de esta ayuda permanece fija y estable.

La duración del subsidio se extiende hasta que el beneficiario encuentre empleo o alcance la edad ordinaria de jubilación, que dependerá de los años cotizados. Mientras se percibe esta ayuda, el SEPE realiza cotizaciones para la pensión de jubilación del beneficiario, calculadas sobre el 125% del tope mínimo de cotización vigente, lo que equivale actualmente a 1.653,75 euros mensuales. Esto supone una ventaja significativa, ya que permite al desempleado seguir generando derechos para su futura pensión mientras recibe la prestación.

Para mantener el subsidio, es obligatorio presentar una declaración anual de rentas, que certifique el cumplimiento del requisito de carencia de ingresos suficientes. Este control asegura que los beneficiarios sigan cumpliendo con los criterios económicos establecidos por el SEPE. Además, el beneficiario debe estar disponible para mejorar su empleabilidad, participando en cursos de formación o programas de orientación laboral si así lo solicita el organismo.

Si quieres estar al día de las últimas novedades en materia de ayudas y subvenciones y mantenerte informado/a, puedes visitar nuestro portal y en la sección de trámites encontrarás más artículos de este tipo y también tendrás acceso a noticias sobre tecnologías, salud, alimentación, hallazgos científicos y mucho más.