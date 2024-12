Tras entrar en vigor la nueva regulación del subsidio para mayores de 52 años del SEPE, los beneficiarios y potenciales perceptores que hayan agotado la prestación o subsidio por desempleo tienen la opción de optar por esta prestación. Podrán hacerlo hasta que cumplan con la edad legal de jubilación o consigan un nuevo contrato de trabajo. Pero esta ayuda tiene una peculiaridad: es la única que cotiza para la jubilación. En concreto, lo hace el Servicio Estatal de Empleo (SEPE) por el 125% de la base mínima de cotización vigente.

Requisitos para acceder al subsidio para mayores de 52 años del SEPE

Para poder acceder al subsidio del SEPE, las personas mayores de 52 años que hayan agotado su prestación por desempleo deben cumplir con una serie de requisitos. La entidad gubernamental remarca en su web oficial que para percibir este beneficio, es obligatorio cumplir con los siguientes ítems:

Encontrarse en una situación de desempleo .

. Tener 52 años o más en la fecha en que se cumplen los requisitos para acceder a este subsidio.

en la fecha en que se cumplen los requisitos para acceder a este subsidio. Estar inscrito/a como demandante de empleo durante al menos un mes desde que se agotó la prestación por desempleo anterior, o desde la fecha de inscripción como demandante de empleo si se accede a los subsidios por ser: emigrante retornado, liberado/a de prisión o por revisión de la incapacidad. Tampoco deben haber rechazado ninguna oferta de trabajo adecuada ni haberse negado a participar, sin justificación de causa , en acciones de formación, promoción o reconversión profesional durante ese mes. Además, la inscripción debe mantenerse durante todo el periodo de percepción del subsidio .

desde que se agotó la prestación por desempleo anterior, o desde la fecha de inscripción como demandante de empleo si se accede a los subsidios por ser: emigrante retornado, liberado/a de prisión o por revisión de la incapacidad. Tampoco deben haber rechazado ninguna oferta de trabajo adecuada ni haberse negado a participar, , en acciones de formación, promoción o reconversión profesional durante ese mes. Además, la inscripción debe mantenerse durante todo el . Cumplir con el acuerdo de actividad incluido en la solicitud del subsidio.

incluido en la solicitud del subsidio. No tener rentas propias mensuales superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional . Esto excluye la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Si no se cumple este requisito en la fecha del hecho causante, se puede acceder al subsidio si se cumple y se acredita dentro de un año desde entonces. El cumplimiento de dicho requisito debe mantenerse durante todo el periodo de percepción de la ayuda .

. Esto excluye la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Si no se cumple este requisito en la fecha del hecho causante, se puede acceder al subsidio si se cumple y se acredita dentro de un año desde entonces. . Haber cotizado durante al menos 15 años, dos de los cuales deben encontrarse dentro de los últimos 15 años. También es necesario haber cotizado por desempleo un mínimo de 6 años a lo largo de la vida laboral. Las cotizaciones en otros países se tendrán en cuenta para el subsidio que el SEPE otorga a los mayores de 52 años, aunque solo si se han realizado en países del Espacio Económico Europeo, o con los que exista un convenio de totalización de períodos para la protección por desempleo.

Importantes aclaraciones sobre esta ayuda

En este marco, es importante destacar algunas cuestiones sobre las cotizaciones a la Seguridad Social. Por ejemplo, un trabajador que tenga 16 años cotizados, pero en los últimos 22 no ha trabajado ni cotizado, no cumpliría este último requisito. Esto se debe a que no tiene dos años cotizados para la jubilación en el periodo de 15 años anterior al momento de solicitar la ayuda.

Haber cotizado por desempleo un mínimo de 6 años a lo largo de la vida laboral representa un desafío para los trabajadores autónomos. Ellos, a pesar de haber cotizado durante muchos años para la jubilación, podrían no cumplir con el requisito específico de cotización por desempleo al régimen general. Se trata de una situación que afectaría también a las empleadas del hogar. ¿Cuál es la razón? El régimen de cotización de los autónomos, conocidos como RETA, no incluye cotizaciones por desempleo. En este caso, las cotizaciones son por «cese de actividad». Por lo tanto, a pesar de su larga trayectoria laboral, estos trabajadores podrían no poder solicitar el subsidio del SEPE para mayores de 52 años.

