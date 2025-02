La Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con un “nuevo sistema” de saber si vamos bajo los efectos del alcohol mientras conducimos nuestro coche en España. Aunque no es realmente un aparato actual, ya que no es nuevo, sí que no es conocido para muchos. De hecho, seguramente conozcas los test de soplar en aire, la típica que siempre hace con ese alcoholímetro que llevan o en sangre, en el hospital. Pues lo cierto que existe una tercera que te estarás preguntado ahora cuál es, y no hay que soplar.

Se tratan de pruebas menos efectivas que los alcoholímetros tradicionales pero indican si has bebido

Aunque se está oyendo por distintos lugares como un nuevo aparato de la DGT al alcoholímetro de aproximación (así se llama), no es así. Este utensilio ya lleva años en con los agentes de la DGT, pero casi nunca se usa. Estos alcoholímetros de aproximación, conocidos también como indicarios, pueden detectar la presencia de alcohol sin necesidad de soplar. De hecho, solo con hablar y poniéndolo delante de la boca, lo detectaría.

Así de sencillo funciona este alcoholímetro de aproximación. Los agentes tan solo deben ponerlo delante de la boca y hacer preguntas, para que tan solo, con el aire que se echa al responder, el etilómetro da el resultado de forma inmediata. Una vez que lo detecta, imprime un ticket al igual que los hacen los convencionales.

No obstante, estos resultados no son definitivos y, por tanto, no se consideran concluyentes, teniendo que hacer otra prueba, más precisa (análisis de alcohol en sangre). Para esta prueba, se debe pedir al conductor que se someta a la misma, y deberá acceder de forma voluntaria. En su defecto, será necesario contar con una autorización judicial (algo fácil de aceptar por un juez).

Multas, sanciones por alcohol y usos reales de estos alcoholímetros

Como recordatorio, hay que saber que si una persona se niega a hacerse la prueba de alcoholemia, da igual la forma en que se realice, se considera delito y es sancionable con entre 6 y 12 meses de prisión y la retirada del carnet. Los alcoholímetros de aproximación, por tanto, no suelen usarse mucho, contando con que son menos efectivos en cuanto a precisión. Hay que tener en cuenta que el alcohol es uno de los factores de riesgo más frecuentemente implicados en los accidentes de tráfico (entre el 30-50%), según la DGT.

Ahora bien, suele tener un buen uso para personas que sufren de asma o en accidentes de tráfico, ya que por problemas de poder respirar, son una buena fuente de información.