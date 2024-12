Bizum es actualmente una de las mejores funciones para realizar pagos entre usuarios de bancos. Es un proveedor de servicios de pago fruto de la colaboración de 34 entidades bancarias del país para poder crear un sistema de pagos instantáneo entre particulares y de compras en comercios. La diferencia con un sistema de transferencias bancarias tradicional está en el tiempo; con una transferencia el envío del dinero puede tardar hasta 48 horas en llegar, con el bizum el envío se realiza de manera inmediata. Con tan solo conocer el número de teléfono a quien enviar el dinero, es más que suficiente y el envío se hará en tiempo real en cuanto demos a enviar.

Sin embargo, hay que tener cuidado en las cantidades de dinero que enviamos a través de esta plataforma, puesto que Hacienda ya ha dado el aviso de cuánto es el máximo de dinero a enviar a través de esta funcionalidad.

¿Cuál es el máximo de dinero a enviar mediante bizum?

La cantidad de dinero anual que deberás declarar a Hacienda si superas esa cifra son los 10.000 euros al año. Esto se traduce en que si envías o recibes esa cantidad o más en un año, tendrás que informarles. Mucha atención si no lo haces porque te puedes enfrentar a una gran sanción nada irrisoria. Sanciones que van desde los 600 euros y el 50% de la cantidad enviada. Otro caso peor podría ser este: en la situación en la que no se justifique el origen del dinero, la multa podría ser enorme; una multa leve de 60.000 euros hasta alcanzar los 150.000.

Estas situaciones se pueden dar para casos de particulares, es decir, personas que no realicen bizums con finalidad de negocio. Sin embargo, si hablamos de autónomos deberán declarar cada operación porque es otra manera de comerciar.

¿Cuántos bizums puedo hacer al mes?

Debes saber que no se pueden hacer más de 60 bizums al mes. Aunque antiguamente la cantidad era de 150, en 2021 se redujo la cifra a 60. En este caso deberás vigilar que no sobrepases dicha cantidad, puesto que cuando alcances la cifra de 60 bizums enviados, la aplicación bancaria no te dejará realizar el proceso.

Cuidado con los conceptos a poner en bizum

Durante un tiempo se popularizó bromear con ellos, con los conceptos, escribiendo algunos de manera disparatada que hacían referencias, por ejemplo, a la venta de armas, al consumo de estupefacientes o a cualquier actividad sospechosa de ser delitos. Debes saber que cada envío de dinero es vigilado por las entidades bancarias para saber si estás cometiendo alguna infracción grave o delito. Si detectan un solo bizum sospechoso puedes enfrentarte a problemas, ya que probablemente se cancelará. Además de eso también puede ser que la entidad llegue a bloquear tu cuenta bancaria y encima se ponga en contacto contigo para ver qué está sucediendo. Para más inri, la policía puede iniciar una investigación.

Si deseas conocer más noticias de interés como esta, puedes consultar nuestro periódico digital especializado en información como esta. Comparte esta reseña con amigos y familiares a quienes pueda serles útil este artículo.